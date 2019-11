'The accident': qui és el responsable d'una catàstrofe?

En el segon episodi de la sèrie The accident, abans que se celebri un solemne funeral col·lectiu, un estrany s'acosta a la Polli (Sarah Lancashire), la mare d'una de les víctimes en l'ensorrament d'una fàbrica mig abandonada del poble, i li deixa anar un “Ningú pagarà per això”. “Com ho sap?”, li respon ella escèptica. I l'home engega: “1966, mina d'Aberfan, 116 nens, 28 adults, ni càrrecs ni condemnes; 1972, la muntanya russa Big Diper, cinc morts, dos càrrecs per homicidi involuntari, cap condemna...” I continua la cronologia macabra de grans desastres sense causa natural a la Gran Bretanya fins a arribar a l'últim, l'incendi a la torre Grenfell de Londres que va causar 72 morts i encara està sota investigació. “Anirà algú a la presó? Ho dubto”, rebla.

The accident clou la trilogia que el creador britànic Jack Thorne va començar amb National treasure (2016) i va continuar amb La desaparició de Kiri (2018), estrenades totes a Filmin. Les tres sèries formen una reflexió sobre la immunitat de les persones o estructures de poder a partir de casos ficticis molt dramàtics que s'inspiren en part en esdeveniments reals. National treasure se centra en un còmic molt conegut, tipus Jimmy Saville, a qui li comencen a ploure acusacions de violència sexual. La desaparició de Kiri segueix les tribulacions d'una assistent social quan s'extravia una nena afrodescendent en procés d'adopció per part d'una rica família blanca. I The accident té lloc en una vila gal·lesa que recorda Aberfan, el poble que va veure desaparèixer tots els seus infants sota una esllavissada de runa de la mina que va colgar l'escola. Aquí una colla d'adolescents es cola en una fàbrica en desús que s'acaba ensorrant. El desastre afecta moltes famílies del poble que, esperonades per l'estrany de l'inici, decideixen portar als tribunals l'empresa propietària de l'edifici.

Denúncia de la immunitat

Guionista de The virtues i de tres entregues de This is England de Shane Meadows, col·laborador a Skins i Shameless, i responsable de l'adaptació de La materia oscura, que la HBO va estrenar a principis de novembre, Thorne s'està convertint en un dels creadors més prolífics de la ficció televisiva britànica. En aquesta trilogia denuncia la facilitat amb què els poderosos eludeixen les responsabilitats dels seus desastres, a partir d'assenyalar com es construeix la seva immunitat en l'espai públic i com afecta en l'àmbit privat les seves víctimes i el seu entorn. A National treasure incideix en fins a quin punt un famós pot haver exercit de depredador sexual sense que saltés a la llum. A La desaparició de Kiri explora les inèrcies racistes i els tics de privilegis de les classes acomodades a partir d'un tema tan delicat com el de l'adopció interracial. I a The accident segueix els tripijocs de les grans empreses per esquivar responsabilitats en una catàstrofe, alhora que registra l'ona expansiva del dolor en una comunitat treballadora. Resulta remarcable com Thorne para atenció en la responsabilitat moral de cada persona en aquests casos, encara que de vegades força excessivament alguns girs de guió per mantenir el suspens de la trama.

The accident, com La desaparició de Kiri, és protagonitzada per Sarah Lancashire, l'actriu més popular i ben pagada de la televisió britànica que aquí coneixem sobretot per Happy Valley. De la mà de Thorne, Lancashire atorga carisma, dignitat i matisos a un tipus de protagonista poc habitual a la pantalla: la dona de mitjana edat de classe obrera que confronta amb resiliència, valentia i bon cor les males passades de la vida.

Jack Thorne per a Channel 4

