Thomas Hauert tradueix la música en moviment

Al cinema, la música està al servei de la pantalla. En algunes pel·lícules les imatges fins i tot guien la banda sonora, que actua com un acompanyament rítmic sotmès als moviments dels personatges. D’això al món cinematogràfic se’n diu mickeymousing, un terme que sorgeix de les primeres produccions de Disney, on la música pràcticament imitava els moviments de Mickey Mouse i dels altres personatges.

Als seus espectacles, el coreògraf suís Thomas Hauert fa exactament el contrari: els cossos dels ballarins s’adapten a la música i ho fan, a més, utilitzant la improvisació. “És un procediment poc habitual a la dansa contemporània. Per això m’agrada”, afirma Hauert, que aquesta setmana presenta tres peces al Mercat de les Flors. A Inaudible, que es pot veure de dijous a dissabte, els moviments dels intèrprets són la traducció literal de les notes de dues peces “amb molta sonoritat i que seran conegudes per al públic”, el Concert per a piano en fa,de George Gershwin, i el Ludus de morte regis,de Mauro Lanza. “L’obra es crea in situ, tot i que la dramatúrgia i la composició estan fixades -precisa el coreògraf-. Si algú ve dues vegades veurà el mateix espectacle però amb moviments diferents”.

Amb aquest mètode, Hauert vol arribar fins a l’inconscient de cada ballarí i traslladar-ne la part més instintiva a l’escenari. “El cos és una estructura complexa. Si fixes tots els moviments, caus en la simplificació i el procés és llarg i avorrit. Si ho deixes tot obert, en canvi, pots ser molt més creatiu”, apunta el coreògraf. Per construir els muntatges també es nodreix de les idees dels intèrprets, que participen en el procés de creació a partir del punt de partida marcat per ell. “La base de la meva feina és la llibertat dels ballarins. Tenen molta responsabilitat”, subratlla. Inaudible porta a l’extrem la idea de traduir la música en moviment, perquè cada intèrpret segueix el ritme d’un instrument en dues peces que són, segons Hauert, “molt complexes, com un bombardeig constant d’informació musical”. Per al coreògraf, Inaudible és la peça més esgotadora que ha fet mai precisament perquè els sis intèrprets -ell inclòs- estan a mercè de la força de la música.

Abans d’aquest espectacle, Hauert interpretarà avui al Mercat de les Flors el solo (sweet) (bitter). Es tracta d’un muntatge sobre la persecució d’un ideal impossible a partir de les obres Sì dolce è’l tormento, de Claudio Monteverdi, i els 12 madrigali, de Salvatore Sciarrino. El solo va servir, explica Hauert, com a “matèria primera per elaborar després Inaudible com una peça de grup”. La peça (sweet) (bitter) es representa en un programa doble amb Pulse constellation, de Gabriel Shenker. A més, el Mercat de les Flors ha programat activitats paral·leles, com una conversa postfunció divendres, un workshop per a professionals fins dissabte i la projecció de dues pel·lícules amb coreografies de Hauert: Space in, de Boris Van der Avoort (2005), i La valse, de Thierry de Mey (2010).