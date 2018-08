Ticketmaster tanca SeatWave, el seu portal de revenda d'entrades

La companyia de venda i distribució d'entrades d'esdeveniments Ticketmaster ha decidit tancar SeatWave, el seu portal de revenda d'entrades que a la pràctica es fa servir de forma sistemàtica amb finalitats especulatives. Les promotores de concerts havien denunciat reiteradament plataformes com SeatWave perquè aconsegueixen paquets grans d'entrades online i encareixen els tiquets exponencialment.



En els últims anys, l'odissea per comprar entrades per internet per a concerts de grans artistes havia motivat les queixes dels seguidors i els usuaris, que veien com les localitats s'esgotaven en només unes hores, mentre que apareixien entrades disponibles a preus elevats en pàgines de revenda. Les promotores havien arribat a implementar un sistema de venda d'entrades nominal per tal de lluitar contra l'especulació i el frau, de manera que cada usuari havia de fer la compra i mostrar el DNI per entrar al recinte, amb les enormes cues que això implica.



Economia col·laborativa real

Doctor Music havia arribat a denunciar vuit plataformes (SeatWave, Tengoentradas, Ticketbis, Viagogo, entradas365, Ticketnetwork, Ticketliquidator i Worldticketshop) per estafa en concerts com ara de Springsteen o Adele. També havia demanat que webs 'legals' com Ticketmaster es desvinculessin de webs de revenda com la seva filial SeatWave. Ticketmaster fins ara havia justificat aquestes operacions dient que es tractava de venda d'entrades entre particulars. Finalment, però, tancarà el web. Aquest dilluns ha fet l'anunci mitjançant un comunicat: "Les webs de mercat secundari [revenda] ja no us convencen i sabem que esteu cansats de veure com altres persones compren entrades per vendre-les i obtenir un benefici econòmic", assegura.

Com a alternativa, la companyia llançarà una plataforma d'intercanvi entre els fans dins de la web de Ticketmaster mateix, on es podran comprar o vendre "fàcilment" les entrades que no es puguin utilitzar "al preu original o inferior". Amb el tancament de SeatWave l'empresa pretén assegurar que les entrades dels concerts arribin a les mans dels "veritables fans" sense haver de pagar per això quantitats "abusives" i sense el control de l'artista i el promotor, "en un entorn 100 % segur i transparent ".

Des de Ticketmaster asseguren que la nova pàgina servirà per a tot Europa i es posarà en marxa a principis de l'any que ve. A partir d'avui no es donaran d'alta nous esdeveniments a SeatWave, encara que es mantindran les entrades que s'han col·locat en el portal amb anterioritat.

Una reacció a la persecució legal

Livenation, propietària de Ticketmaster i de SeatWave, s'havia trobat en nombroses ocasions a l'ull de l'huracà, i havia arribat fins i tot a ser denunciada per FACUA-Consumidors en Acció pel que es va considerar una venda d'entrades "irregular" per als concerts que Bruno Mars i Bruce Springsteen van oferir a Espanya el 2016.

Tot plegat va desencadenar una investigació promoguda per l'anterior ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, per una presumpta estafa en la compra d'entrades per a un concert d'U2 a Madrid a través de la pàgina web Viagogo. A més, el Senat va aprovar l'abril passat una moció presentada pel Partit Popular en què s'instava el govern a l'adopció de mesures davant la revenda d'entrades de concerts i d'esdeveniments que generen gran demanda, entre les quals la prohibició de l'ús de bots informàtics (programes que serveixen per efectuar tasques simples i repetitives a internet) per a l'adquisició massiva de tiquets.