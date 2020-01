Tigre de Paper enceta una línia infantil amb les biografies de Neus Català, Montserrat Roig i Puig Antich

Tigre de Paper, el segell de la cooperativa Cultura21, té previst publicar el 2020 fins a 25 títols de pensament crític i radical, una línia que defineix la seva filosofia: "Som una de les editorials més crítiques de l'Estat i en català, la qual cosa és un valor i un tret identitari", defensa l'editor Marc Garcés. En menys de deu anys de vida, el segell s'ha anat fent un forat, i això sense grans inversions externes, mantenint la seva independència econòmica envers els grans grups. De moment, ja compten amb una comunitat formada per prop de mil persones associades a diversos projectes de la cooperativa. Per consolidar aquest creixement, que s'ha fet, tal com assenyala Garcés, "a poc a poc i des de la base", engegaran de cara a Sant Jordi una primera col·lecció infantil amb biografies de personatges catalans adreçades a nens i nenes d'entre 7 i 11 anys. Neus Català, Montserrat Roig i Salvador Puig Antich són els tres primers noms. "Són històries d'herois i heroïnes diferents d'aquells a què les criatures estan acostumats, perquè aquests són reals, són persones que han dedicat la seva vida a la justícia", opina l'editor. Els textos estan escrits per Oriol Gilibets i les il·lustracions són de David Agrio (Mar Alonso són els seus cognoms), mentre que Carles Viñas s'ocupa de l'assessorament històric.

651x366 La biografia de Neus Català / Tigre de Paper La biografia de Neus Català / Tigre de Paper

Pel que fa a les novetats hivern-primavera, publicaran La Bretxa i L'esquerra contra la Unió Europea, d'Anthony Cartwright; Brigadistes, vides per la llibertat, de Jordi Martí; Bruixes, caça de bruixes i dones, el tercer llibre que treuen de Sílvia Federici; La bossa o la vida, de Salvador Lladó, un manifest "clar i concís" –en paraules de Garcés– sobre les principals causes de l'emergència climàtica i propostes per capgirar la situació; Podem abolir les presons?, d'Angela Davis, amb pròleg de Jordi Cuixart i epíleg de David Fernàndez; Amiant, d'Alberto Prunetti, i Necessitem camarades, de Jodi Dean.

D'altra banda, l'editorial amb seu a Manresa està en procés de compra de les principals col·leccions d'Edicions Bellaterra, fundada el 1973 i que des del 1992 porta José Luis Ponce. "Ja fa temps que ens plantejàvem què passaria amb l'editorial a la nostra jubilació, i volíem que tingués una continuïtat i es conservés –exposa Ponce–. Hem tingut altres ofertes per portar-la, però hem triat Tigre de Paper perquè confiem en el projecte de Cultura21, sòlid i consolidat". Cultura21 ha fet una emissió de títols participatius per adquirir les principals col·leccions de l'editorial. En total s'han emès 300 títols a 1.000 euros cada títol. De moment, han assolit el 50% del repte que es van marcar.

El col·lectiu Wu Ming, a la Fira Literal

La Fira Literal ha revelat un dels noms que protagonitzarà la sisena edició, que tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 de maig: es tracta del col·lectiu d'escriptors italians Wu Ming Foundation, més conegut com a Wu Ming, autors, entre d'altres, d' Altai i Proletkult (novetat de Tigre de Paper d'aquest 2020). La seva literatura es coneix com a nova èpica italiana. El nom procedeix del xinès, en què " wu ming" tant pot significar "anònim" com "cinc persones" depenent de com es pronunciï la primera síl·laba. El 1999, amb el nom de Luther Blissett, van publicar la novel·la Q.

Pel que fa a la Fira Literal, de moment ja hi ha inscrites un centenar d'editorials que participaran en aquesta fira d'idees i llibres radicals, que se celebra a la Fabra i Coats i a l'Ateneu l'Harmonia, a Barcelona.