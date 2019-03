Tocar, sentir i fer-se selfis amb Van Gogh al Port Vell

Benvinguts a la primera Van Gogh Experience. En una carpa instal·lada al Port Vell de Barcelona (al final de l’Avinguda Joan de Borbó), ha obert la primera exposició sobre Van Gogh que convida a fer tot el que està prohibit als museus: tocar els quadres, fer-se selfis, seure a l’escenografia, jugar a ser un pintor... Es tracta d’un recorregut audiovisual, interactiu i juganer per la vida i l’obra de l’artista holandès que no inclou pràcticament cap text per llegir. El visitant segueix el recorregut (que dura 90 minuts) gràcies a una audioguia. La primera sala, per exemple, mostra un gran camp de blat, es nota el vent, se senten els ocells i una veu llegeix en primera persona una de les últimes cartes de Vincent Van Gogh al seu germà Theo, just abans de sentir-se un tret. A partir d’aquí s’entra literalment dins de quadres famosos comEl dormitori d’Arles, es pot tocar una reproducció 3D d’Els girasols, es pot pujar al carro de La collita o seure al cafè parisenc Le Tambourin amb un got d'absenta als dits. Per als petits, hi ha un recorregut que planteja diverses proves.Per als adults, l’audioguia s’endinsa en la vida del pintor a través de les 900 cartes que va escriure al germà i que conserva el Museu Van Gogh d’Amsterdam.

Perquè la garantia de rigor documental de l’exposició, anomenada 'Meet Vincent Van Gogh', li dona el fet que l’artífex és el museu oficial del pintor.Després de portar la mostra a la Xina, consideren Barcelona l’estrena oficial aEuropa. L’exposició respon a la demanda inabastable del museu, que rep 2,2 milions de visitants a l’any, i a una “col·lecció petita i vulnerable”, que no es pot prestar, diu el seu director, Adriaan Donszelmann. “Hi ha molts museus tradicionals on contemplar art. Aquesta proposta és diferent, immersiva, i respon a l’expectativa del públic de tenir una experiència interactiva més enllà de mirar i llegir.Ens permet dur Van Gogh arreu del món, facilitant la comprensió al gran públic i el públic familiar”, afirma. L’entrada val de 9 a 15 euros (el museu d’Amsterdam en val 19) i està obert cada dia de 10 a 22h fins el 2 de juny.