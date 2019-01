Toldrà per tancar l’Any del Patrimoni Cultural

Eduard Toldrà (1895-1962), músic total i figura imprescindible del simfonisme català, serà homenatjat en el concert de cloenda de l’Any del Patrimoni Cultural, que se celebrarà divendres a L’Auditori de Barcelona a partir de les 20 h. En el concert s’hi han implicat l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i cinc directors: Antoni Ros-Marbà, Edmon Colomer, Josep Pons, Salvador Brotons i Salvador Mas.

“La figura del mestre Toldrà la tinc a l’ADN”, recorda Ros-Marbà, que va conèixer el músic de Vilanova i la Geltrú. Per això, i en tant que “degà” dels directors catalans i compositor d’ Homenatge a Toldrà, Ros-Marbà dirigirà tota la segona part del concert, que inclourà el cicle de cançons La rosa als llavis, que Toldrà va compondre a partir de poemes de Joan Salvat-Papasseit. La rosa als llavis, que va popularitzar Conxita Badia, serà cantada pel tenor David Alegret. “Serà una de les poques vegades que es cantarà amb veu d’home, com volia Toldrà”, diu Ros-Marbà. De fet, tal com explica Alegret, ha sigut la filla de Toldrà la que ha volgut que sigui ell qui la canti al concert de divendres.

El programa de L’Auditori inclourà peces de Toldrà com La filla del marxant, La maledicció del comte Arnau i Empúries, però també obres de compositors de “l’univers Toldrà”, amics i companys com Joaquim Serra, Ricard Lamote de Grignon i Juli Garreta. I tot i que no va estar directament vinculat a Toldrà, el concert s’obrirà amb la Fanfàrria, de Joan Guinjoan, que va ser la primera peça que es va tocar a L’Auditori. D’aquesta manera s’homenatjarà Guinjoan, mort l’1 de gener, i el vintè aniversari de L’Auditori.

Un dels objectius dels concert és reivindicar el patrimoni simfònic català. Al cap i a la fi, “l’eclosió important del simfonisme a Catalunya és amb Toldrà”, assegura Joaquim Garrigosa, fins fa unes setmanes director de L’Auditori. El calendari ha fet que tot plegat coincideixi amb el 75è aniversari de la fundació per part de Toldrà de l’Orquestra Municipal de Barcelona, que malgrat la precarietat de la postguerra recollia l’esperit de la l’Orquestra Pau Casals i que a la llarga es va acabar constituint com a OBC. És a dir, Toldrà és la baula que va garantir la continuïtat per a la música simfònica del país. Tanmateix, i com recorda Salvador Mas, encara és hora que el seu llegat patrimonial estigui ben conservat i posat en valor com a tal.