L'autoficció d'Abel Ferrara i una joia del cinema 'indie', les estrenes destacades del cap de setmana

'Nunca, casi nunca, a veces, siempre'

El viatge d'una adolescent embarassada a Nova York en un film premiat a Sundance i Berlín

El títol de la tercera pel·lícula d'Eliza Hittman, premiada als festivals de Sundance i Berlín, remet a les possibles respostes d'un test d'opció múltiple que l'Autumn, l'adolescent protagonista, ha de respondre. És un títol paradoxal tenint en compte que, quan descobreix que està embarassada, les opcions de la jove no seran moltes sinó més aviat escasses. Acompanyada de la seva cosina, l'Autumn emprendrà una odissea que la portarà del seu poble de Pennsilvània a Nova York i a descobrir, pel camí, que no és un país (ni un món) fet a la seva mida. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Tommaso'

Tendresa i honestedat brutal en aquest exercici d'autoficció d'Abel Ferrara

Potser perquè sempre ha tingut un peu a l'underground, Abel Ferrara ha sabut aprofitar l'accessibilitat del cinema digital per reconvertir l'última etapa de seva carrera en un moment de producció artística prolífica, personal i brillant. Tommaso n'és un molt bon exemple. Amb la complicitat del ja habitual Willem Dafoe, que aquí li fa d' alter ego, el director d' El funeral du a terme un exercici alhora tendre i brutal d'introspecció íntima en què també participen la seva esposa, Cristina Chiriac, i la seva filla petita Anna. Ferrara se centra en la seva vida a Roma, on resideix de fa anys, i des d'on ressegueix les seves peripècies quotidianes com a nord-americà a Itàlia, exorcitza dimonis particulars i fantasies sexuals (el fantasma de Fellini plana sobre tot el film) i explora a través del psicodrama familiar els conflictes d'una parella amb molts anys de diferència. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Song to song'

Terrence Malick medita sobre el desig i la culpa amb el món de la música com a rerefons

Amb l’excepció de les entendridores escenes a Males terres en què Martin Sheen i Sissy Spacek ballaven amb Nat King Cole i Mickey & Sylvia, Terrence Malick no ha mostrat mai gaire interès en el pop. Per això, la notícia que faria un film ambientat en l’escena musical d’Austin resultava estimulant. Però, en aquest sentit, Song to song és decebedora, ja que la manera com el cineasta filma l’excitació dels concerts no és més reveladora que la del vídeo promocional d’un festival qualsevol. En realitat, la pel·lícula segueix el rastre de les immediatament anteriors To the wonder i Knight of cups: esbossos de relats sobre l’amor, la culpa i la buidor, semiimprovisats per estrelles de Hollywood; en aquest cas, Rooney Mara, Ryan Gosling i Michael Fassbender, protagonistes d’un triangle romàntic i d’interessos en què la desorientació dels personatges es confon amb la d’uns actors sense pla mestre. Segueix llegint. Estrena als cinemes i en lloguer a Filmin, Vodafone i Huawei Video

'Black beach'

Raúl Arévalo estrena un ambiciós 'thriller' d'acció ambientat a l'Àfrica

No hi ha actor més enfeinat aquests dies que Raúl Arévalo (Móstoles, 1979). Dilluns va anunciar a Sant Sebastià el rodatge del thriller El lodo, del valencià Iñaki Sánchez Arrieta, i aquest divendres torna al festival a presentar la sèrie de Movistar+ Antidisturbios. Mentrestant, representa a Madrid una obra de Harold Pinter, La traición, i divendres estrena Black beach, un ambiciós thriller d'acció d'Esteban Crespo en què Arévalo interpreta l'executiu d'una gran empresa enredat en una trama de corrupció i neocolonialisme en un país africà que recorda sospitosament Guinea Equatorial. Segueix llegint. Estrena als cinemes