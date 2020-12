'Un bon cel', de Toni Soler, amb l'ARA

Fa just 10 anys, Joan Vila va confessar haver assassinat onze ancians a la residència geriàtrica de la Caritat, a Olot, on feia de zelador. L'últim llibre de Toni Soler, Un bon cel, parteix de la història de Joan Vila per reflexionar sobre la vellesa, la vida digna i la banalitat de la mort. "A mesura que et fas gran vas agafant respecte a la mort. Tenim dret a una mort digna però també a aferrar-nos a la vida. Com més visquem, més probabilitats tenim d'haver d'anar a una residència. De jove et sembla més o menys normal, però de gran, si arriba el moment, és dur haver d'abandonar l'escalfor del lloc on has viscut", reflexiona Soler. El llibre, editat per La Campana, es pot aconseguir del 19 al 31 de desembre al quiosc amb l'ARA per 16,90 euros.

A través de la reconstrucció dels fets i d’un acurat retrat de l’assassí, Un bon cel fa una aproximació a la visió de Soler de la vellesa, el concepte de vida digna i la trista banalitat que sovint acompanya els crims més abjectes. També aborda la qüestió de l'eutanàsia. "La medicina ens allarga la vida però no ens garanteix les mateixes prestacions. En aquest context hi pot haver gent que digui que ja en té prou, de viure. I també algú que encara que ho digui no pugui materialitzar el seu desig, perquè està impedit", diu Soler. Un bon cel és l'últim llibre de l'autor, que el 2018 va publicar El tumor, en què abordava la mort del seu pare.

