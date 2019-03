La Polla Records torna als escenaris "per dir el mateix amb més càrrega al bombo"

La Polla Records ha anunciat oficialment aquest dimecres el que fa unes setmanes ja s'intuïa: que torna als escenaris setze anys després de la separació de la banda d'Agurain. Ho farà coincidint amb el llançament d'un recopilatori, 'Ni descanso, ni paz!' -que inclou un tema inèdit que ja s'ha estrenat a YouTube i d'altres antics enregistrats de nou- i amb quatre concerts a Barcelona, València, Bilbao i Madrid, i vuit més a Llatinoamèrica.

Evaristo Páramos, líder del grup, diu que La Polla Records torna per "un motiu molt guapo, fer-nos uns riures", i vol veure si seran capaços de fer-ho en recintes tan grans com el Wiznik Center de Madrid o el Palau Sant Jordi de Barcelona, on actuaran el 26 d'octubre. "Tornem per dir el mateix amb més càrrega al bombo". La banda va estar en actiu des de 1979 fins al 2003. El motiu de la ruptura? "El grup es va fotre per una ximpleria", sentència. Dels seus antics membres tornen el guitarrista Sumé, el baixista Abel, el guitarrista Txiki i el bateria Tripit, amb Evaristo com a cantant.

El nou tema tracta sobre com "la tecnologia ens ha derrotat": "Internet ens acaba de reduir el cervell a la mida d'una nou. És el que està fent amb els humans [...] és un extermini planificat per treure-li benefici", defensa l'artista, que és molt crític amb l'excessiva presència d'internet i les xarxes socials a les nostres vides.

El recopilatori, que sortirà a la venda el 10 de maig, conté els 19 temes més significatius dels tres primers discs: ' Salve' (1984), 'Revolución' (1985) i 'No somos nada' (1987). A Barcelona, el concert serà el 26 d'octubre al Palau Sant Jordi, i tindrà a El Drogas (ex Barricada) com artista convidat. La Polla Records girarà també per diversos països llatinoamericans pendents d'anunciar.