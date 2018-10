Torna la campanya per regalar un llibre a tots els infants de sis anys

El Govern ha presentat la tercera edició de la campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre', que afecta 78.567 infants i que els vol motivar a començar la seva biblioteca personal. Els nens i nenes que durant el 2018 fan o han fet sis anys rebran una targeta a casa que, acompanyats d’un adult, podran anar a bescanviar a una llibreria per un llibre de temàtica infantil, amb un preu màxim de 13 euros, amb l’objectiu d’ajudar-los a crear la seva pròpia biblioteca.

La campanya és una de les activitats destacades del Pla Nacional de Lectura 2020. El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, i la consellera de Cultura, Laura Borràs, han manifestat la voluntat del Govern de fer de la lectura un objectiu de país i, per fer-ho, "hem d’implicar a tothom": les escoles, les famílies, els llibreters, els editors, els bibliotecaris, els autors, els traductors...



La campanya vol fomentar els hàbits de lectura entre els menors que comencen a llegir, incentivar la compra de llibres a tot el territori català, donar valor al llibre com a eina de coneixement i fomentar la prescripció de la lectura. El 2016 hi van participar més de 200 llibreries, en l’edició de l’any passat s’hi van adherir 268 i en la d’enguany ja n’hi ha 287. Fins ara hi han participat 63.588 nens d’arreu de Catalunya, i s’han adquirit 12.664 títols diferents. El català destaca com a llengua de preferència en la tria del llibre. En l’edició 2016 va representar el 62,2% dels exemplars venuts, una xifra que l’any passat va créixer fins al 69,50%.

La consellera Borràs ha explicat que la campanya d’enguany vol “aprofundir en la prescripció lectora” i compta amb una novetat, les vídeorecomanacions, que incorpora lectors de totes les edats. Els vídeos es penjaran a l’espai digital de la campanya i es convida a tothom a participar-hi a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #LlegirEnsFa.