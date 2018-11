El festival Sâlmon amplia la programació a tretze espais de Barcelona

El festival de dansa, 'performance' i arts vives contemporànies, el Sâlmon, torna enguany en una 7a edició que creix i s'estén per tretze espais diferents de Barcelona. El certamen tindrà lloc del 22 de gener del 2019 al 10 de febrer i incorporarà "noves veus i més formats" amb l'objectiu de ser "més obert, col·lectiu i de la ciutat".

Sâlmon busca funcionar com un altaveu per a l'ecosistema artístic de Barcelona, promovent la trobada entre comunitats diferents, com són els artistes, el públic i els professionals. D'aquesta manera, posa l'accent en els creadors locals, "sense oblidar la realitat estatal i internacional -explica l'organització- amb l'objectiu de centrar la seva mirada en l'experimentació i la investigació en les arts vives contemporànies".



El cartell amb els primers artistes confirmats el conformen noms com Azkona & Toloza, Vértebro, Ensemble Topogràfic i Xavi Lloses, Bárbara Bañuelos, Iniciativa Sexual Femenina, Paz Rojo, Orquestrina de Pigmeos, Manuel Rodríguez, Carmel Salazar, Chiara Bersani, Jefta van Dinther, la companyia El Pollo Campero-Comidas para llevar, Mònica Muntaner i Rosa Muñoz i Los Detectives, entre d'altres.

Un dels grans eixos d'aquesta edició serà el focus 'Art i Educació' que ocuparà la primera setmana de programació i que culminarà amb la 'Bacanal' a la Fabra i Coats-Fàbrica de Creació. Entre les entitats que hi col·laboren -i on es duran a terme les activitats-, hi destaquen les més tradicionals com el Mercat de les Flors, Fabra i Coats-Fàbrica de Creació i l'Ajuntament de Barcelona, a les quals s'hi sumen l'Antic Teatre, La Caldera, la Fundació Joan Miró, La Poderosa, el MACBA, el MNAC, el CaixaFòrum, l'Auditori, la Sala Hiroshima, Iberescena i l'AC/E.