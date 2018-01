Torna a la llum pública un oli de Salvador Dalí de l'època surrealista

Torna a la llum un Dalí d'època surrealista que estava en parador desconegut: Sotheby’s de Londres subhastarà el 28 de febrer ‘Maison pour érotomane’ (Casa per a erotòman), una pintura de l’artista empordanès datada el 1932, un any després dels cèlebres rellotges tous de ‘La persistència de la memòria’. Les estimacions estan situades entre 1,3 i 2 milions d'euros i és un dels pocs olis surrealistes de Dalí que romanen en mans privades.

Segons el catàleg raonat de la pintura de Salvador Dalí, ‘Maison pour érotomane’ només s’ha exposat en dues ocasions: el 1932 i el 1933 a la galeria Pierre Colle de París. Fins ara només coneixia a través de reproduccions realitzades poc després. "És una obra molt arquitectònica, es pot relacionar amb l'amistat que Dalí va tenir amb l'arquitecte cubà establert a París Emilio Terry, i amb el Zodíac, el grup de col·leccionistes que li compraven obra a Dalí", explica la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer.

Salvador Dalí va exposar per primera vegada a la galeria Pierre Colle el 1931. Va ser en aquell moment on es va poder veure 'La persistència de la memòria'. També aquell any va participar en la primera exposició surrealista als Estats Units al Wadsworth Atheneum de Hartford. El 1932, a més de la galeria Pierre Cole, Dalí va mostrar la seva obra a la galeria Julien Levy de Nova York.

‘Maison pour érotomane’ està protagonitzat per una parella abraçada a la part inferior del quadre i dues roques roves gegantines inspirades en el paisatge del Cap de Creus. A la part superior de la de l’esquerra hi ha diversos xipresos -en aquell temps Dalí estava obsessionat per la pintura de Böcklin 'L’illa dels morts'-, un violí, un cavall i un cotxe. A la roca de la part dreta hi ha dos personatges més, diminuts, i un altre violí. Aquest instrument forma part d'una massa negra que sembla el negatiu de l’altra.