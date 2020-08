Torna el teatre a la Sala Versus Glòries amb la comèdia 'Gustafsson R60'

La Sala Versus Glòries de Barcelona reprèn aquest dimecres l'activitat després de cinc mesos de tancament a causa de la crisi del coronavirus. Ho farà amb la comèdia Gustafsson R60, que estarà en cartell fins al 20 de setembre. Un dels seus directors artístics, Jofre Blesa, ha explicat a l'ACN que obren la sala per "il·lusió i responsabilitat", i que la seva intenció és fer que el teatre sigui un modus vivendi més per a la gent, perquè tingui "alternatives a la platja i la terrassa de bar". Blesa afegeix que se senten nerviosos com si fos el primer dia, i que la sala compleix totes les mesures sanitàries. Per això, defensa que els espectadors hi estaran "totalment segurs".

Tanmateix, Blesa lamenta que ara per ara pesa una espècie de dubte sobre els teatres i que se’ls ha estigmatitzat una mica: “Hi ha una part de gent que vol sortir i fer”, diu, de manera que cal demostrar-los que poden visitar el teatre amb total tranquil·litat, tal com visiten els bars per prendre alguna cosa. La reobertura és una qüestió de "responsabilitat i de demostrar a la gent que la cultura és segura” després que el Festival Grec hagi funcionat, “que hi ha hagut algun teatre que ha obert i no ha passat res”. Per això, el que volen és que els espectadors visitin les sales, hi hagi un boca-orella, i repeteixin. Entre els teatres que ja han obert fa dies hi ha el Teatre Gaudí de Barcelona.

La Sala Versus Glòries, amb l'aforament al 50%, ha descartat l'ús del paper per a les entrades i programacions. Hi ha una estora a l'entrada per desinfectar sabates, i a dins de la sala hi ha un metre i mig entre butaques. "La gent es quedarà fora i els anirem avisant per ordre d'entrada i d'horari", explica Blesa. Per a la sortida s'avisarà el públic per àudio per anar desallotjant la sala. A més, hi haurà control de temperatura i un registre d'aforament.El director artístic Ramon Godino afegeix que la sala està desinfectada, també els serveis (abans, durant i després de l'espectacle), i que els actors han de tenir constantment la mascareta posada fins que surtin a actuar. També han modificat l'obra perquè no hi hagi petons o intercanvis d'objectes entre els actors, i per preservar les distàncies entre artistes i públic.

En el vessant financer, la reducció de l'aforament de 96 a 48 butaques de la sala els genera una situació "insostenible", diu Blesa, que destaca que cal intentar seguir produint. "Aquest any hem treballat vuit setmanes. És molt dur", assegura, però per a ell s'ha d'intentar que el públic, a poc a poc, aposti per la cultura. En el seu cas la reducció de pressupost estimat els ha caigut un 55%: "És molt. És insostenible", reitera Blesa, que considera que aquesta situació financera tindrà un límit, tot i que les ajudes contribuiran a "tapar el forat". En la mateixa línia, afegeix que aguanten com poden, però que altres sales amb estructures més grans ho tindran molt complicat quan el 30 de setembre s'acabin els ERTO i l'activitat no engegui al 100%.

Una comèdia per riure

Pel que fa a l'espectacle que s'estrena aquest dimecres, és una producció de La Trama Produccions en col·laboració amb Pomodoro, està dirigit per Rosa Molina i protagonitzat per Oscar Jarque, Edgar Moreno, Xavier Pàmies, Laura Porta, Rafael Ribas i Núria Sanmartí. Gustafsson R60 presenta una reunió entre sis amics que es troben un vespre per sopar. Ho fan al voltant d'una taula: una Gustafsson R60 blanca, sueca, de disseny i elegant. Mentre esperen una amfitriona que no arriba, posen al descobert tot un reguitzell de secrets i mentides llargament amagats. "Volíem començar amb comèdia", diu Blesa, que espera que els espectadors surtin contents i tinguin la sensació d'haver fet alguna cosa diferent.



"La gent sortirà una mica com quan a nosaltres ens van convidar a l'estrena del Grec. La sensació va ser com màgica", vaticina Blesa. Amb aquest espectacle, que s'havia d'estrenar a l'abril, espera que el públic revisqui la il·lusió especial de tornar al teatre. A més, agraeix el suport dels veïns i companys de professió: "Amb distància, amb les mans netes i amb mascareta es pot anar a tot arreu".