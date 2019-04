Tornen a atacar la placa de la comissaria de Via Laietana

Són molts els que van patir tortures a la comissaria de Via Laietana durant el franquisme i els primers anys de la Transició, però hi ha qui no vol que es recordi. La placa que recorda les pallisses i els cops que van rebre durant anys centenars de detinguts va tornar a patir un nou atac vandàlic: va aparèixer tacada amb pintura negra. El consistori, però, ja l'ha netejat perquè torni a ser llegible.

És el segon atac de la placa, que ja va ser refeta per l'Ajuntament després que la cremessin la setmana passada, menys de 48 hores després que fos inaugurada. El conseller de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, va informar a Twitter del nou atac i va assegurar que aquestes accions "no silenciaran la memòria".

També va destacar que al plenari de divendres passat tots els grups polítics, a excepció del PP i Ciutadans, van votar a favor de mantenir el faristol davant la comissaria de la Policia Nacional. El consistori també va deixar clar que la placa es reposaria tantes vegades com calgués.