Tornen els ventalls vermells als Goya per denunciar la violència masclista

La indústria del cinema tornarà a denunciar la violència masclista a la pròxima gala dels premis Goya, que es farà el 2 de febrer a Sevilla. L'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals (CIMA) repartirà ventalls vermells reivindicatius, amb el lema 'Ni una menos', a tots els assistents a la cerimònia. D'aquesta manera volen convidar "tot el cinema espanyol a combatre la violència masclista i les mentides que l'alimenten", expliquen en un comunicat a la seva web, on reivindiquen l'"angoixant realitat de dones assassinades per violència masclista" i reclamen més dones que transformin la societat i aportin "la seva necessària mirada femenina".

"Som conscients de la importància que el cinema i l'audiovisual tenen per enderrocar estereotips nefastos i perillosos", diu CIMA. "Continuem reclamant més dones al cinema i l'audiovisual que acabin amb els estereotips masclistes de la societat", apunta el col·lectiu en una nota a l'agència Efe. CIMA també ha volgut posar en relleu algunes dades sobre la violència de gènere a Espanya. A l'Estat hi ha hagut 976 dones assassinades per masclisme des del primer registre que en deixa constància, l'1 de gener del 2003.

En l'àmbit cinematogràfic, el 2018 es van estrenar 187 pel·lícules espanyoles, però només 38 van tenir una dona a la direcció (el 20%). D'aquestes, 17 van ser de ficció i 21 documentals. CIMA destaca que, tot i la desigualtat, tres dels quatre nominats a millor direcció novella són dones: Arantxa Echevarría, per 'Carmen y Lola'; Celia Rico, per 'Viaje al cuarto de una madre', i Andrea Jaurrieta amb 'Ana de día'.