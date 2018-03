Tota la història de Sau amb el diari ARA Balears

Han passat més de 30 anys d’aquell 31 d’octubre en què Sau va fer el seu primer concert oficial a les Tallades de Vilanova de Sau. El grup es va formar el 1987 i aquell mateix any ja es va presentar en societat amb No puc deixar de fumar, bon àlbum de debut que va tenir continuïtat amb Per la porta de servei (1989) i Quina nit (1990), un disc enregistrat a Londres -cosa que aleshores semblava del tot impossible per a un grup català- que els va consolidar definitivament com un dels grans referents de l’anomenat “rock català” i que els va obrir la porta de la multinacional EMI. Malgrat el temps, el grup torna a estar d’actualitat i les seves cançons es continuen cantant. Fins i tot, en algunes de les últimes mobilitzacions.

