Totes les vides de Paco Alonso, al Teatre Condal

A Catalunya es va donar a conèixer gràcies al seu paper de Paquito a Flor de nit, però la trajectòria de Paco Alonso va anar molt més enllà del musical de Dagoll Dagom. El bailaor, cantaor, actor i transformista català va recórrer el món cantant i ballant pels escenaris i va viure a Nova York durant 50 anys, on va treballar amb artistes com Frank Sinatra, Lola Flores i Groucho Marx i va trobar una llibertat sexual que a la Barcelona de mitjans del segle XX no tenia. Gerard Alonso i Fran Arráez van rescatar l’any passat la figura de Paco Alonso per convertir la seva vida en un musical, Paquito Forever, que dirigeix Víctor Álvaro i protagonitza Joan Vázquez.

“Quina il·lusió poder cantar aquestes lletres al Paral·lel per primera vegada!”, exclamava Vázquez. L’entusiasme ve justificat pel fet que el Paral·lel va enlluernar Alonso durant els anys 40, quan la seva carrera artística començava a propulsar-se, just abans d’anar-se’n als Estats Units “a complir els seus somnis”, explica l’actor. Paquito Forever és, segons Gerard Alonso, “un biopic en forma de musical” sense cap pessic de ficció. “Quan el Paco explicava als seus companys que havia treballat amb grans estrelles, ningú hi donava importància. Semblaven sopars de duro, però tot era real”, assenyala Vázquez.

Després d’estrenar-se la temporada passada a l’Almeria Teatre, Paquito Forever ocupa la zona del bar del Teatre Condal fins al 13 de novembre i ha servit per inaugurar el Club Onyric, que acollirà espectacles musicals de petit format. “Tenim menys escenografia però més proximitat amb el públic. És la versió que vam fer a Londres, on vam descobrir que el personatge connecta tant amb els espectadors que no li calen embolcalls”, diu Vázquez.

Paquito Forever és al Club Onyric els dimarts, mentre que els dijous l’escenari està ocupat per Impro Side Story. Les Improvisables hi porta un xou d’improvisació teatral que cada dia pren una forma diferent segons les aportacions del públic. “Els espectadors són els guionistes i nosaltres no tenim res preparat”, diu Rai Borrell, que actua amb Anna Herebia, Roger Julià i Marc Gómez. “La improvisació fa que tot sigui molt atrevit, agosarat i elèctric”, diu Borrell.