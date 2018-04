El disc de les cançons d'amor de Lluís Llach, només amb l'ARA Balears

260x366 Lluís Llach. / TJERK VAN DER MEULEN Lluís Llach. / TJERK VAN DER MEULEN

Lluís Llach publica un nou disc. Des que va treure 'Verges 2007', el triple disc que immortalitzava els concerts de comiat dels escenaris que va fer al seu poble natal, fa més d'una dècada, el cantant no havia publicat cap altre àlbum. Ha dedicat els últims deu anys, a més dels projectes de la seva fundació al Senegal i el seu celler de Porrera, a dues noves facetes: ha debutat en la novel·la –ha publicat tres llibres de ficció, a més d'un volum de cartes sobre la relació creativa amb Miquel Martí i Pol– i en la política, com a diputat. Finalment, abans d'aquest Sant Jordi, els seus seguidors podran gaudir d'un nou disc que recopila les seves cançons d'amor. 'Amors particulars' es podrà aconseguir només amb l'ARA Balears (reserva'l al correu promocions@arabalears.cat) els dies 7 i 8 d'abril, per 14,95 euros.

El doble àlbum recull 24 peces que Llach ha compost al llarg de tota la seva carrera musical, des del 1969 fins al 2007. Moltes d'aquestes cançons han esdevingut himnes populars, com la inevitable 'Que tinguem sort', 'Tendresa' o aquell 'Alè' en què afirmava: "Només tinc un desig d'amor, un poble i una barca". La cançó que dona nom al disc prové d''Amor particular', una declaració d'amor que, en realitat, dedicava a la força del seu públic, "que empeny i que es revolta", un tema que va incloure a l'àlbum 'T'estimo', del 1984, però que es va enlairar al concert del Camp Nou el 1985 i va quedar com un emblema del cantant fins l'últim dia.

Entre les cançons escollides n'hi ha que tenen textos d'autors que Llach admirava, com la 'Cançó a Mahalta' de Màrius Torres (de l''I si canto trist', del 1974); 'Criatura dolcíssima', de Joan Fuster (del disc 'Somniem', del 1979) o les 'Roses blanques' de Miquel Martí i Pol ('Rar', 1994).

Els temes del doble disc també permeten fer un recorregut per tota la discografia del cantant, des del disc 'Somniem', de 1974, d'on surt, per exemple, 'Dibuix' (que aquí canta amb Odette Telleria, com a l'àlbum 'Poetes', en què també posa veu a 'Si un adéu d'amor fos encara amor'), fins al més recent 'i.', que data del 2006, d'on surt aquell "fil llarg i prim" de 'Sempre queda un fil' o l'imparable 'Potser el desig', en què el cantant confessa que "q uan el desig fa el seu camí a soles, el cor no li pot fer senyal de cap llei". Entremig, temes dels anys 80 com 'Som tu i jo', del disc 'I amb el somriure la revolta' (1982); el 'Cant de l'enyor' (amb les veus de Marina Rossell i Maria del Mar Bonet); 'A l'estació' i 'Només per a tu', de 'Maremar' (1985), o la cançó de desamor 'Adéu-siau', de 'T'estimo' (1984). I també un pom de temes més recents, en plena maduresa del cantant, que poden ser tan explícits com 'Véns' (del disc '9', del 1998) i 'Un no sé què' ('Jocs', 2002) o bé tan poètics com 'Au blanca' (del disc 'Torna aviat', del 1991, en què Llach va comptar amb la veu de la soprano Victòria dels Àngels). Tots els amors que ha cantat Lluís Llach, i el dolç batec de la tendresa, es poden trobar reunits en aquests 'Amors particulars'.

Com podeu aconseguir la promoció de l'ARA Balears?

Per tenir accés a la promoció haureu de presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda. Si sou subscriptors digitals us podreu descarregar el cupó a l’ Espai del Subscriptor a partir d'aquest dijous, 5 d'abril, a l'horabaixa.