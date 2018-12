Toti Soler i Gemma Humet, units per la poesia

Entre tots dos hi ha una complicitat que ve de lluny i que es nota quan són a l’escenari. No importa la distància generacional quan es comparteix una sensibilitat interpretativa com ho fan Toti Soler (Vilassar de Dalt, 1949) i Gemma Humet (Terrassa, 1988), que al disc Petita festa culminen set anys de col·laboració. “Des que vam gravar Penyora de mar, pràcticament a cada disc meu hi ha hagut alguna cançó amb la Gemma. Així que un bon dia vaig dir: «Afegim-hi unes quantes cançons més i tenim un disc complet nostre». I la Gemma va dir que sí de seguida”, explica Toti Soler sobre la gestació del disc Petita festa (To Produccions-Satélike K, 2018). “Sempre podré dir que he gravat un disc amb el Toti”, diu Gemma Humet.

L’àlbum, de disset cançons, parteix d’un material líric extraordinari -poemes de Joan Vinyoli, Maria Mercè Marçal, Joan Salvat-Papasseit, Boris Vian, Jacques Brel, Ovidi Montllor- i funciona com a mirall doble. Per una banda, reflecteix la carrera de Toti Soler, fins i tot recull les músiques que el seu pare va fer per a poemes de Vinyoli i que tenen més aspecte de lied clàssic que de cançó popular. Per l’altra, permet veure l’evolució de la veu de Gemma Humet, perquè hi conviuen enregistraments dels primers anys de col·laboració amb altres de nous. “Tècnicament estic cantant d’una manera semblant, però en aquests anys m’han passat moltes coses que m’han fet madurar. Vulguis que no, això es nota. Per exemple, ara em fixo molt més en els textos que interpreto”, admet Humet.

Toti Soler, un dels grans músics del país, no va dubtar de la vàlua de Gemma Humet en cap moment. “Té naturalitat, senzillesa, musicalitat. I bagatge. La Gemma ve d’una família musical i amb coneixement de la cançó francesa, de l’Ovidi... Hi ha gent que canta molt bé però que no té aquest bagatge, i això es nota molt. Des del primer moment no vaig tenir cap mena de dubte que era una cantant boníssima”, diu Soler. “Quan el Toti em va trucar la primera vegada, per a mi va ser una pujada d’autoestima musical molt forta, em va donar més seguretat. Vaig pensar: «Si algú com el Toti està confiant en mi, potser que comenci a confiar en mi mateixa». Això va ser molt important”, afegeix Humet.

Com no podia ser d’una altra manera, el disc també inclou quatre cançons d’Ovidi Montllor: “Un dels nostres artistes més importants”, diu el guitarrista que el va acompanyar tants anys i que avui destaca la vigència del seu discurs. “Recordo que quan va arribar la democràcia, entre cometes, hi havia gent que preguntava a l’Ovidi: «I ara sobre què cantaràs?» Quina pregunta... Alguns es pensaven que ja no calia protestar; quina bestiesa. L’Ovidi tenia una consciència molt clara. Venia del món treballador i ho tenia claríssim, tot això”, diu Soler.