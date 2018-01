La mida sí que importa en el tràiler d''Ant-Man and the Wasp', els superherois diminuts de Marvel

Ja és a les xarxes el primer tràiler d''Ant-Man and the Wasp', la tercera pel·lícula que Marvel té previst estrenar aquest any i que arribarà el 6 de juliol, després de 'Black Panther' (16 de febrer) i 'Avengers: Infinity War' (25 d'abril). Peyton Reed torna a ser el director escollit per relatar les aventures d'un exlladre (Paul Rudd) convertit en superheroi gràcies a la tecnologia avançada d'un geni científic (Michael Douglas). En aquesta segona part, el protagonista formarà equip amb la filla del científic (Evangeline Lilly), amb la mateixa tecnologia per alterar la seva mida.