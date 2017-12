Tres Messies al Palau de la Música

El Messies de Händel és un clàssic de Nadal, tot i que inicialment s’interpretava durant la Pasqua, com les grans passions barroques de Bach. A casa nostra s’ha convertit en tradicional El Messies participatiu que organitza l’Obra Social La Caixa des del 1995. El que no és tan habitual és que en una mateixa setmana, en quatre dies, coincideixin tres interpretacions de l’oratori de Händel, totes tres al Palau de la Música i dirigides per batutes molt destacades: Paul McCreesh, Jordi Savall i Edward Higginbottom.

McCreesh, al capdavant del conjunt vocal i instrumental Gabrieli Consort & Players, és l’encarregat de conduir El Messies participatiu dilluns i dimarts (19.30 h). Després d’actuar dissabte a l’Auditori de Girona, el director britànic s’enfronta al repte d’enlairar l’obra mestra de Händel amb 562 cantants no professionals preparats per Esteve Nabona i Alfred Cañamero que cantaran algunes de les parts corals des dels seients del Palau de la Música. Això sí, McCreesh també comptarà amb solistes de confiança com la soprano Anna Dennis, el contratenor Rupert Enticknap, el tenor Thomas Walker i el baix Neal Davis. Per cert, aquesta 23a edició d’ El Messies de l’Obra Social La Caixa bat el rècord de participació, la qual cosa avala el propòsit fundacional d’una iniciativa que va néixer per impulsar el cant coral.

Per a McCreesh, El Messies de Händel no té secrets perquè és una obra consubstancial a la tradició britànica pràcticament des de la seva estrena a Dublín el 13 d’abril del 1742, i especialment des que es va interpretar per primer cop al Covent Garden de Londres un any després i en presència del rei Jordi II. Curiosament, i a diferència de les passions de Bach, tot i tractar-se d’una obra sacra aquelles primeres presentacions no es van fer en esglésies, i de fet ha tingut recorregut sobretot en sales de concert.

L’estrena de Savall

Així com Paul McCreesh sovint ha dirigit l’obra i fins i tot l’ha enregistrada, per a Jordi Savall és una novetat. De fet, tot just acaba d’interpretar-la per primer cop en una gira francesa que va començar divendres a Dole i que acabarà dimarts a Versalles. És a dir, quan arribi dimecres al Palau de la Música (20.30 h), Savall ja l’haurà tocada cinc vegades.

“Durant una gran part de la meva carrera m’he dedicat a descobrir coses noves, obres que ningú feia de compositors medievals i barrocs, per exemple -explica Jordi Savall-. Interpretar obres que s’han tocat centenars de vegades arreu del món no em presentava la mateixa urgència. Ara estic en una fase de la meva vida en què he fet 76 anys i tenia ganes de revisitar obres que tothom coneix i fer-ne la meva lectura. És un repte amb mi mateix, per treballar l’obra com si no s’hagués fet mai”.

Savall afronta el repte amb La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, amb Manfredo Kraemer com a concertino, i uns solistes avesats a treballar amb repertori barroc: la soprano escocesa Rachel Redmond, el contratenor alemany Hagen Matzeit, el tenor anglès Nicholas Mulroy i el baríton alemany Matthias Winckhler. Amb aquestes eines Savall busca “oferir una versió fresca i enèrgica de Händel, amb brillantor però també emotiva, històrica però també moderna”.

La setmana dels tres Messies es tancarà dijous a les 20.30 h amb el que farà Edward Higginbottom dins la programació de la temporada d’Ibercamera. Com ja va fer fa dos anys també al Palau de la Música el director anglès, un nom de referència en la interpretació de l’oratori de Händel, comptarà amb el conjunt Instruments of Time and Truth i el cor Oxford Voices, aquelles quatre veus per a corda que van meravellar al 2015 “per la seva empenta, precisió i conjunció”, tal com va constatar el crític de l’ARA Xavier Cester en la seva crítica. El Messies de Higginbottom vol recuperar l’essència de l’original, si més no l’esperit amb què va ser escrit, amb un cor petit. Serà la rúbrica d’una setmana en què es podran escoltar tres maneres diferents d’interpretar la gran obra de Händel.