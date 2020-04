Tres històries de Sant Jordi per a criatures amb l’ARA

Un conte sobre la llegenda de Sant Jordi a Montblanc, un altre que ha perdut els colors i les paraules i un tercer sobre la diada de Sant Jordi. Aquests són els tres llibres de l’editorial La Galera que es podran aconseguir amb l’ARA al quiosc del 18 al 26 d’abril: Sant Jordi i el drac (6,95 euros), Pinta i escriu (3,95 euros) i La Diada de Sant Jordi (6,95 euros), tots tres recomanats a partir de 4 anys. Els dos primers són de l’escriptora Anna Canyelles i la dibuixant Roser Calafell, que també és l’autora de les il·lustracions de La Diada de Sant Jordi, escrit per Carles Sala i Vila.

Anna Canyelles, amb molta experiència tant en el món del llibre escolar com en el de la literatura infantil i juvenil, explica la història del drac ferotge i famolenc que té atemorida la gent de Montblanc, que li lliuren animals i aviram fins que la bèstia s’ho acaba tot... i comença la llegenda. Com a complement a Sant Jordi i el drac hi ha Pinta i escriu,en què l’aventura la protagonitza qui llegeix posant colors i paraules a la llegenda.

A La Diada de Sant Jordi, Carles Sala i Vila fa que en Pep camini entre la gentada buscant el seu autor preferit perquè li firmi el llibre. I no és un dia qualsevol, tal com descobriran els ulls que per primera vegada s’endinsin en la més bella de les diades que es fan i es desfan.