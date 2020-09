El Tribunal de Conflictes diu que ha de ser el jutjat de Barbastre qui decideixi sobre l'art de la Franja

La demanda de la Generalitat perquè el Tribunal de Conflictes de Jurisdicció intervingués en el cas del llarg litigi per la devolució de 111 obres d'art del Museu de Lleida a la diòcesi de Barbastre ha estat desestimada. El Tribunal de Conflictes ha resolt que correspon al jutjat de primera instància de Barbastre resoldre el conflicte plantejat per la Generalitat. El govern català havia recorregut la sentència del jutjat número 1 de Barbastre, de desembre del 2019, que havia ordenat la devolució “immediata” a les parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó de les 111 obres d’art de la Franja que hi ha al Museu de Lleida.

El jutjat de Barbastre va suspendre la devolució de les obres a les diferents parròquies aragoneses després del recurs d'apel·lació del govern català, que havia plantejat que hi havia un conflicte de jurisdicció. Tanmateix, el Tribunal de Conflictes ha resolt que no hi ha conflicte i que Barbastre haurà d'ocupar-se de la tramitació i del recurs plantejat per la Generalitat. De les 111 peces, el Museu de Lleida n'exposa una vintena, entre les quals destaquen el frontal de Tresserra, un retaule de la parròquia de Vilanova de Sixena, una arqueta de pastillatge catalana i un frontal d’altar romànic esculpit, aquests dos últims provinents de la parròquia de Buira.