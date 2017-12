El Tribunal Suprem arxiva la demanada de Sixena contra Santi Vila i Lluís Puig

El Tribunal Suprem ha arxivat la demanda que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena va interposar contra Santi Vila i Lluís Puig per no tornar els béns de Sixena del Museu de Lleida, segons una interlocutòria que s'ha fet pública aquest dimecres. La raó per la qual la demanda no ha prosperat és que la condició d'aforat de Vila i Puig es va extingir -quan l'un va dimitir com conseller de Territori i l'altre va ser cessat arran de l'aplicació de l'article 155- i la competència del Suprem en la demanda venia determinada "en exclusiva" per aquesta condició.

Així i tot, l'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, pot tornar a presentar una demanda contra Vila i Puig en un altre tribunal.

La demanda contra Vila i Puig es remunta a quan tots dos es van cenyir a la Llei catalana del Patrimoni i no van acatar la sentència que obligava al retorn provisional de les peces. El retorn es va executar dilluns, a través d'una comitiva judicial que es va desplaçar al museu i va recollir els béns enmig d'un fort dispositiu policial.