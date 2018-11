El Trio Pedrell rescata una obra de Robert Gerhard

El Trio Pedrell torna avui a la sala Alicia de Larrocha de L’Auditori de Barcelona (20 h), on al juliol va enregistrar el disc Arrels (Ficta). El repertori del concert serà el mateix que el del disc: dos trios de Robert Gerhard i Nocturns op. 55 de Felip Pedrell. “Ens feia molta il·lusió que hi hagués aquest diàleg entre Pedrell i Gerhard, entre el mestre i el deixeble”, explica Christian Torres, violinista del trio que completen el pianista Jordi Humet i el violoncel·lista Ferran Bardolet.

Arrels té un valor patrimonial afegit. D’una banda, recupera el Trio número 1 en si major de Gerhard, una obra que es va estrenar el 1918 al Palau de la Música però que no s’havia editat mai. “És pot dir que li hem tret la pols -diu Humet-. Quan vam començar el segon trio, que és el que fa més temps que toquem, vam veure que n’hi havia un d’anterior però que no ha sonat des de fa cent anys. La partitura era a l’Institut d’Estudis Vallencs. Ara, a més d’enregistrar-lo, també n’hem editat la partitura perquè tothom hi tingui accés”. Tots dos trios són obres de joventut, però “el segon, que s’emmiralla en el de Ravel, té les idees millor ordenades”. Tot i així, diu Humet, “el primer és molt inspirat i molt maco d’escoltar”. Per què no s’havia tocat abans és un misteri: “No hem trobat enlloc que Gerhard digués que no n’estava orgullós. De fet, quan es va estrenar el 1918 va ser un èxit. En canvi, el segon trio no va agradar tant perquè ja és més modern”, recorda Humet.

L’altre actiu patrimonial és l’enregistrament per primer cop dels dos nocturns de Pedrell, i amb l’harmònium de Juan de la Rubia, present al disc però no al concert que van fer dimarts a Tarragona ni al que faran avui. “Aquests nocturns són l’única obra de Pedrell per a la nostra formació. El primer s’ha tornat una mica un himne per a nosaltres, i ens agrada tocar-lo per tancar els concerts”, explica Humet. “És música meravellosa, molt lírica. El toquem sempre”, afegeix Torres.