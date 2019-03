Troben a Amsterdam un Picasso robat del iot d'un xeic fa 20 anys

El quadre 'Bust de dona', de Pablo Picasso, robat fa vint anys del iot d'un xeic àrab, ha estat localitzat a Amsterdam després de canviar de mans almenys vint vegades, segons ha explicat l'autor de la troballa, l'investigador d'art holandès Arthur Brand, que ho ha publicat a Twitter.

Breaking: I just recovered the stolen 'Dora Maar' by Picasso. Painted in 1938 and stolen in 1999 in Antibes France. A great day for art-lovers, like me! pic.twitter.com/A0KciDJuza — Arthur Brand (@brand_arthur) 26 de març de 2019

'Bust de dona' és un retrat de la pintora Dora Maar, parella de Picasso durant els anys trenta i quaranta. L'artista el va pintar el 1938, un any després de la seva pintura més famosa, el 'Guernica'. L'investigador en seguia la pista des del 2015, però fins i tot ell l'havia donat per perdut: "Quan un quadre desapareix del tot durant tants anys és perquè els seus lladres no han pogut vendre'l i opten per destruir-lo per espolsar-se problemes", relata. Només en un 10% dels casos hi ha una mica d'esperança, perquè els lladres el lliuren a una màfia per saldar deutes i el quadre comença a passar de mà en mà al mercat negre. Segons Brand, en aquest cas van ser 20 intermediaris.

"Estic molt emocionat. Parlem de l'artista més gran del segle XX i era una de les seves obres més importants i la seva favorita, perquè ni la va signar ni la va voler vendre. La tenia guardada a casa fins que es va morir", explica Brand, que es presenta com a expert en recuperació d'art.

4 milions de l'assegurança

El xeic saudita Abdul Mohsen Abdulmalik va denunciar a la policia francesa el robatori d'aquest quadre que tenia guardat en un dels seus iots a Antibes, a prop de Canes (França). Al mateix temps, va decidir oferir 400.000 euros de recompensa a qui el trobés. Després de tants anys sense pistes de l'obra, la policia francesa va decidir arxivar el cas i Abdulmalik va acceptar els 4 milions d'euros (el valor de mercat de la tela el 1999) de la companyia d'assegurances que tenia contractada.

El 2015, l'investigador va saber per primera vegada que el quadre circulava pels baixos fons d'Amsterdam i que el 2002 s'havia lliurat com a garantia a una màfia que traficava amb drogues i armes. Va contactar amb les policies francesa i holandesa, però com que el cas ja estava tancat a França, diu, no hi va haver reacció. "Com que hi ha tants Picassos robats, no sabia ben bé de quin es parlava al principi. A més, va ser en una època anterior al boom d'internet i era difícil obtenir-ne detalls", explica el detectiu. "Després em vaig informar i ja vaig saber quin quadre era i la importància que tenia per al mateix pintor. Quan va morir, la seva família el va vendre a un marxant i ell a un xeic àrab que el va guardar al seu vaixell", afegeix.

Fa algunes setmanes va saber que un comerciant l'havia comprat sense saber de què es tractava i quan es va adonar que era robat, va contactar amb l'entorn de Brand per rebre consells, però al principi el marxant no el volia entregar per por dels problemes legals que implicava tenir un quadre robat. "Sabíem que ell no tenia res a veure amb el robatori. Investigar més tampoc tenia gaire sentit, mai arribaríem als lladres perquè la pintura ha canviat de mans en tot aquest temps. Així que hem arribat a un tracte: ell em lliura el quadre i no hi haurà investigació", explica l'holandès, emocionat de sumar una troballa més a la seva reputació.

Ara la propietària oficialment és la companyia d'assegurances, que l'ha recollit a casa de Brand. Un expert nord-americà, que ja analitza el quadre en un lloc desconegut d'Amsterdam, n'ha establert l'autenticitat, i ara l'oferiran al propietari original, Abdulmalik, que haurà de tornar els 4 milions d'euros que va rebre de l'assegurança. El quadre avui està valorat en 25 milions.