Troben a Austràlia la nota embotellada més antiga del món

Una família australiana va trobar el 21 de gener un missatge dins d’una ampolla de ginebra al sud-oest del país. Un dels membres de la família va recollir l’ampolla mentre caminaven per les dunes de l’illa Wedge, situada uns 180 quilòmetres al nord de Perth. Dins del recipient hi havia un missatge del segle XIX que ha resultat ser la nota embotellada més antiga del món coneguda fins ara, per davant d’un altre text que data de fa 108 anys.

El missatge trobat, amb data del 12 de juny del 1886, estava enrotllat i lligat amb una cinta. “Ens el vam endur a casa i, quan el vam obrir, vam veure que hi havia un text escrit a mà en alemany”, explica a través de la seva pàgina web un dels membres de la família que ha trobat l’ampolla. Després de traduir-lo, van descobrir que l’ampolla va ser llançada per la borda del vaixell alemany Paula mentre navegava a uns 950 quilòmetres de la costa sud-occidental d’Austràlia.

Davant d’aquesta troballa, la família va contactar amb el Museu d’Austràlia Occidental, que va demanar a l’arqueòleg marítim Ross Anderson que l’examinés. Segons Anderson, es tracta d’una ampolla de ginebra holandesa del segle XIX. Anderson també es va posar en contacte amb arqueòlegs alemanys i van descobrir que al llibre de navegació del vaixell hi havia una entrada registrada sobre el llançament per la borda d’una ampolla amb un missatge. Entre el 1864 i el 1933, l’Observatori Naval Alemany va dur a terme experiments per entendre les corrents oceàniques llançant milers d’ampolles amb textos des dels vaixells. Als missatges s’hi escrivia la data, les coordenades del vaixell i els detalls de la ruta, com també una frase demanant el retorn de la nota a l’Observatori.