Troben entre la runa el gall que coronava l'agulla de Notre-Dame

La caiguda de l'agulla de Notre-Dame va ser una de les imatges més impactants de l'incendi del temple dilluns, i ara s'ha produït un fet que ningú no s'esperava: un membre del Grup de Restauració de Monuments Històrics ha trobat el gall que la coronava entre la runa de la coberta. Malgrat haver caigut d'una altura de més de 90 metres, només està abonyegat i es podrà restaurar.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm — Jacques CHANUT (@chanutj) 16 d’abril de 2019

El cap de la Federació Francesa de Construccions, Jacques Chanut, va compartir a Twitter una imatge on se'l pot veure abraçat al gall, tot i que encara no se sap si s'han salvat les relíquies que hi ha a dins: la Santa Corona de Espines, una relíquia de sant Dionís i una altra de santa Genoveva.

El gall va ser col·locat a l'agulla de Notre-Dame l'any 1935 i, per a l'arquebisbe de París, el cardenal Verdier, feia la funció de "parallamps espiritual".