La Unió d'Actors denuncia la feina de figurants que treballen gratis al Teatro Real de Madrid

La Unió d'Actors i Actrius està tramitant una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social contra la Fundació del Teatro Real per un presumpte delicte contra els figurants als quals la institució ha convocat per a l'òpera 'Idomeneo'. El sindicat explica en una nota com la institució havia emès una convocatòria per a 100 places de figurant en una de les representacions de l'obra, citats "com a voluntaris, sense pagar ni abonar la taxa de seguretat social". "Als participants se'ls exigeix que adquireixin el compromís d'acudir a 18 dies d'assajos i nou funcions, així com posar-se sota la direcció del Teatro Real, requisits que són clarament laborals", han informat des de la Unió d'Actors i Actrius.

El conveni col·lectiu de teatre estableix que el salari mínim d'un assaig d'un figurant de teatre líric són 42,29 euros, i el d'una funció, 62,10 euros. D'aquesta manera, expliquen, el Teatro Real s'estaria estalviant 132.012 euros i "deixaria d'ingressar a la seguretat social 49.505 euros, diners que deixen malmesa la guardiola de pensions o que serien necessaris per cobrir despeses en cas d'accident laboral".

A més, han afegit que mai havien vist "aquests volums", ja que no es tracta d'una tasca senzilla sinó d'una feina complexa que requereix 60 hores d'assajos, una situació que qualifiquen de "substitució massiva de treballadors" amb "l'únic objectiu d'evitar els costos que comporta comptar amb professionals i que assumeixen totes les empreses públiques i privades", la qual cosa Iñaki Guevara, secretari general del sindicat, qualifica d'"insult".

Paral·lelament, el sindicat es qüestionen quin tipus d'accés a la cultura garanteix el Teatro Real amb aquestes accions: "No podrem parlar de l'Estatut de l'Artista i el treballador de la cultura si mentrestant es renuncia als estàndards mínims de professionalitat".