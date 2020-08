La Unió de Músics Professionals exigeix protecció per a les sales de concerts

"Un pas més cap a la desaparició de la nostra professió". Així de categòric és el lament de la Unió de Músics Professionals. " El tancament forçós, massiu i indiscriminat de l'oci nocturn acaba amb tota la programació musical i artística que es duia a terme en sales i locals sota l'estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció davant el covid-19", diu la Unió de Músics en un comunicat en què denuncia la desprotecció derivada de les mesures aprovades divendres passat pel govern espanyol relatives a l'oci nocturn i a la música en directe en espais tancats.



La Unió de Músics exigeix al govern espanyol, a les comunitats autònomes i als ajuntaments "responsabilitat, que protegeixin la cultura i els milers de treballadors que en viuen i que no privin la nostra societat de la música mitjançant la cancel·lació, denegació i estigmatització d'un sector que compleix amb les normatives de sanitat i és bàsic per al benestar i desenvolupament cultural i social del nostre país". Moltes sales de concerts no havien reprès encara l'activitat, i d'altres que sí que ho havien fet han hagut de cancel·lar, com ha passat a Barcelona amb els clubs del grup Mas i Mas.



Joan Mas lamenta que els clients "no puguin entrar al Jamboree amb separació i mascareta" però sí en un bar

En el mateix comunicat, la Unió de Músics també denuncia que, "malgrat l'existència d'una normativa clara sobre l'organització d'esdeveniments culturals, els ajuntaments estan denegant massivament permisos i anul·lant activitats que compleixen amb tots els requisits legals establerts". " Malgrat que en tot el territori espanyol veiem com el sector fa enormes esforços per adaptar-se, es fan respectar les normes de seguretat i avui dia encara no s'ha registrat ni un sol rebrot en concerts i actes culturals, l'activitat musical es marginalitza i és estigmatitzada per les autoritats amb l'aprovació de normatives que no tenen en compte la realitat del nostre sector, així com declaracions públiques fetes des de la més absoluta ignorància –continua el comunicat–. Desenes de milers de músics i professionals dependents de la música veiem com se'ns empeny irresponsablement cap a la desaparició professional".