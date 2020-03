Universal estrenarà en 'streaming' 'Trolls 2. Gira mundial' i altres films

Després que la taquilla nord-americana registrés el cap de setmana passat la recaptació més baixa des del 2002, i en previsió que el pròxim cap de setmana encara sigui pitjor pel tancament anunciat de diverses cadenes d'exhibició, l'estudi de cinema Universal ha informat que Trolls 2. Gira mundial arribarà aquest divendres simultàniament als cinemes i als portals online. La pel·lícula d'animació narra com la reina del rock dur dels trols vol acabar amb el techno, el country, la clàssica, el pop i el funky, gèneres musicals de les altres tribus de trols.

Trolls 2 és l'únic títol important de Hollywood que no havia ajornat la data d'estrena com a conseqüència de la incertesa provocada per l'epidèmia del coronavirus. Altres títols com el nou Bond ( Sin tiempo para morir), la seqüela de terror Un lugar tranquilo 2 o el blockbuster d'acció Fast & furious 9 ja havien anunciat que endarrerien la data estrena.

Universal també ha anunciat que, en una mesura sense precedents, avançarà l'estrena online d'altres títols del seu catàlegs que acabava d'estrenar en cinemes, com el thriller fantàstic El hombre invisible, la nova adaptació de Jane Austen Emma i la sàtira de terror The hunt, que es podran llogar als portals de VOD (v ideo on demand) per 19,95 dòlars (17,97 euros).

L'anunci d'Universal afegeix que la mesura no serà exclusiva del mercat nord-americà, sinó que afectarà també la resta de territoris, almenys per a aquelles pel·lícules que ja s'haguessin estrenat als cinemes (en el cas del mercat espanyol, només afectaria El hombre invisible). En qualsevol cas, Universal España encara no ha confirmat oficialment l'anunci ni si Trolls 2. Gira mundial, que tenia prevista l'estrena aquest divendres abans de la crisi del coronavirus, arribarà finalment a les pantalles dels espectadors a través dels portals de VOD.