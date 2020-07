Úrsula Corberó protagonitza el videoclip de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny i Tainy

L'actriu barcelonina Úrsula Corberó, coneguda internacionalment pel paper de Tokio a la sèrie La casa de papel, és la protagonista absoluta del videoclip d' Un día (One day), la cançó que comparteixen J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny i el productor Tainy. El videoclip l'ha dirigit el fotògraf Stillz -col·laborador habitual d'artistes com el mateix Bad Bunny-, i compta amb la participació com a càmera de l'actor Chino Darín, fill de Ricardo Darín i parella d'Úrsula Corberó.