València obre les portes a Joan Miró per primer cop

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) obrirà demà per primer cop les portes de la ciutat de València a Joan Miró i ho farà coincidint amb el 125è aniversari del naixement del pintor. L'exposició, una de les principals apostes per al 2018 de la pinacoteca valenciana, inclou 200 obres de l'artista barceloní amb l'objectiu de mostrar la radicalitat creativa de l'autor i la seva versatilitat manifestada amb la gestació de pintures, escultures, dibuixos, ceràmiques, cartells i peces vinculades a les arts escèniques.

El comissari de l’exposició, Joan Maria Minguet Batllori, ha explicat que la mostra pretén reproduir el repte que Miró plantejava a l’espectador amb les seves obres. “El desafiament de l’artista envers la persona que contempla el seu treball es pot produir mitjançant dues vies, o provocant pel propi fet de fer-ho, que no és el camí de Miró, o provocant per interpel·lar, per reclamar que s'abandoni la passivitat. Miró no desafiava per molestar, sinó per moure”.

Un altre element clau de l'exposició es manifesta amb el seu títol, ‘Joan Miró, ordre i desordre’, ja que la mostra desitja explicar com, tot i l’aparent caos, el pintor català treballava d'una manera molt metòdica. Ho resumeix la frase del mateix Miró que encapçala l’exposició i amb què el visitant de la mostra entropessarà només entrar a la sala: “Naturalment, només he necessitat un instant per traçar amb el pinzell aquesta línia. Però he necessitat mesos, potser anys de reflexió, per concebre-la”.

La vigència de l’obra de Miró ha estat una de les idees que ha reivindicat el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, que ha assegurat que els treballs de l'artista català "ens interpel·len i demostren que és un artista contemporani. El treball de Miró pot semblar senzill, però mai simple”, ha reblat Cortés.

L’exposició, que ha estat creada expressament per al museu valencià i no recorrerà altres ciutats, estarà oberta al públic a partir de demà i fins al 17 de juny.