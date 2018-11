20-N: el Valle de los Caídos "explota" i els nostàlgics del franquisme presumeixen de símbols

Francisco Franco va allargar el seu final per poder morir el mateix dia que José Antonio Primo de Rivera: el 20 de novembre. Mentre tots dos descansen en un lloc prominent al Valle de los Caídos, on reben constants homenatges, a l'estat espanyol alguns recorden el dictador amb nostàlgia i se celebren misses arreu del territori. Per denunciar la pervivència del franquisme Barnasants avui publicar un vídeo en què fa volar pel aires el Valle de los Caídos i Òmnium reparteix diaris denunciat que el franquisme no ha mort.

El net del dictador i president de la Fundación Francisco Franco, Lluís Alfonso de Borbón, recordava així el seu avi a les xarxes socials:

Espanya és un país anòmal. No s'han perseguit els crims del franquisme, i la llei d'amnistia permet que els torturadors, com és el cas de Billy el Niño, passegin amb tota tranquil·litat pels carrers de Madrid o que la Fundación Francisco Franco pugui dedicar-se a lloar i exaltar la figura del dictador i que anunciï amb tota tranquil·litat els seus plans per obrir noves delegacions. Ahir les autoritats eclesiàstiques responsables de la Basílica del Pilar de Zaragoza van permetre que un dels símbols dels catòlics espanyols, la Pilar, lluís un mantell amb la bandera i el símbol de la Falange i les JONS, una imatge que va criticar l'alcalde de Saragossa, Pedro Santisteve:

A la Virgen del Pilar le han colocado la bandera de la Falange esta tarde.



Es una vergüenza y una falta muy grave a la sensibilidad y creencias de miles de vecinos y vecinas de esta ciudad que rechazan de pleno el Fascismo.

Barnasants fa volar pels aires el Valle de los Caídos

El Festival BarnaSants ha anunciat les dates de la pròxima edició amb un vídeo en què simulen que fan volar el Valle de los Caídos:

El vídeo es titula 'Feixisme, mai més', que també serà l’eslògan del festival. Amb aquest vídeo, el festival de música vol denunciar de manera simbòlica l’auge del feixisme arreu del món i també la falta de llibertats que, segons asseguren, hi ha a l'estat espanyol.

Òmnium reparteix diaris per denunciar la vigència del franquisme

D'altra banda, Òmnium reparteix aquest matí 100.000 exemplars d'un diari amb motiu dels 43 anys de la mort de Francisco Franco. A la portada de la publicació s'hi pot llegir "Franco ha mort però el franquisme no", amb un dibuix del dictador. El president de l'entitat, Jordi Cuixart, hi escriu un article des de la presó de Lledoners, on denuncia que el judici "a la democràcia" és una "persecució penal de la dissidència política". El diari es repartirà a les boques de metro de Sants Estació, Maragall, Catalunya, Torrassa, Cornellà i Espanya –entre d'altres– des de les 7.00 del matí fins a les 11.30 hores. D'altra banda, el mateix Cuixart ha enviat una carta aquest dimarts al matí als socis de l'entitat en què afirma que "l'Estat persegueix el mateix objectiu que el franquisme: que la democràcia es podreixi a la presó". El diari també recull que "el franquisme no es jubila", en referència als 181 militars espanyols en la reserva que han signat un manifest per donar suport a Franco, i per denunciar el que consideren una campanya per desprestigiar la figura del dictador.

Les pintades antifranquistes tornen a la Complutense

"Viva la universidad libre!" és una pintada que es va fer el 1947 a les parets de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid. Un dels ideòlegs d'aquella pintada –que no en va ser l'autor material– va ser l'antifranquista Nicolás Sánchez-Albornoz, que avui a les 13.00 tornarà a la facultat per reescriure aquella pintada amb la Maruja, la filla d'un altre detingut per aquells fets, Manuel Lamana, que va morir a l'exili el 1996. Sánchez-Albornoz i Lamana van ser condemnats a treballar en la construcció del Valle de los Caídos, d'on es van poder fugar.