El prior del Valle de los Caídos rectifica i permetrà desbloquejar les exhumacions

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, rectifica i es compromet a retirar dilluns el contenciós presentat a l'Audiència Nacional que, 'de facto', impedia l'accés als tècnics de Patrimoni Nacional perquè executessin la sentència que permetrà exhumar víctimes de la guerra enterrades a Cuelgamuros. El responsable de la basílica accedeix ara a facilitar els treballs i a reunir-se amb associacions de víctimes. Després de plantar el Senat el dilluns, va convidar els senadors a visitar el Valle, cosa que PSOE, ERC i Podem van rebutjar. Aquest divendres el president de la Conferència Episcopal, Ricardo Blázquez, ha afirmat que la comunitat benedictina -que des del 1958 gestiona l'espai de titularitat de Patrimoni Nacional- hauria de cedir.

La sentència del 2016 reconeixia el dret a tenir "una sepultura digna" als germans Lapeña, afusellats durant la Guerra Civil, i permetia exhumar-ne les restes per entregar-les a la seva neta. El primer pas és que Patrimoni entri per fer les primeres exploracions preliminars a les criptes de l'abadia, considerades cementiri públic per l'Advocacia de l'Estat.

L'exhumació, però, no se centrarà en els germans Manuel i Ramiro Lapeña, dues víctimes del franquisme enterrades al mausoleu de Franco. Segons ha explicat l'advocat del cas, Eduardo Herranz, a l'ARA, en total hi ha vuit peticions d'exhumació que han sigut acceptades: sis són les de soldats republicans i dues són de soldats nacionals. El prior assenyalava que hi havia 35 cartes d'altres víctimes en contra que es toquessin les restes dels seus familiars de l'església. En els ossaris del Valle hi ha gairebé 34.000 combatents dels dos bàndols.