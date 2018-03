Valtonyc i Elgio, en un concert per la llibertat d'expressió

Segueixen les activitats contra la censura. El rapers Valtnonyc i Elgio, tots dos condemnats a presó, participaran aquest divendres 30 de març en un concert per la llibertat d'expressió el propòsit del qual també és recollir fons per defensar les seves causes. Aquest podria ser l'últim concert de Valtonyc abans d'entrat a la presó on hauria de complir una sentència de tres i mig de reclusió.

El concert se celebrarà al BoomBastic Club del Panams Club de Barcelona (la Rambla, 29), a partir de les 21 hores. A més de Valtonyc i Elgio, del col·lectiu La Insurgencia, també hi actuaran Eqvvs Lac, Rbre, Acros i Sr À.