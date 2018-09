Valtonyc creu que el jutge de Gant acceptarà la seva extradició "només pel delicte d'amenaces"

Un jutge d'un tribunal de primera instància de la ciutat de Gant decidirà aquest dilluns si accepta l'extradició del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtonyc, condemnat a Espanya per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona en les lletres de les seves cançons, després de l'ajornament de la vista el 21 d'agost. En una entrevista a RAC1 el raper ha dit que creu que acceptaran l'extradició "només pel delicte d'amenaces". També que el recorregut judicial serà "llarg" perquè els seus advocats poden apel·lar a la decisió del magistrat.

El magistrat belga previsiblement prendrà una decisió després d'estudiar l'escrit de la defensa en el qual argumenta que els fets que es jutgen s'emmarquen dins de la llibertat d'expressió, i que no hi ha la doble incriminació -que els delictes que se li atribueixen al raper estiguin tipificats als dos països- que ha de ser exigida per al seu lliurament a Espanya.

Un jutge de guàrdia va posposar la decisió el 21 de gener perquè la va considerar "una qüestió de grans principis i de llibertat d'expressió", segons va explicar un dels advocats del cantant, Simon Bekaert.

Aquest dilluns acompanyaran el raper fins al jutjat de Gant els tres lletrats que s'ocupen de la seva defensa, els belgues Paul i Simon Bekaert així com Gonzalo Boye, segons ha pogut saber Europa Press. "La possibilitat que el cas torni a ser posposat és petita", va assegurar Simon Bekaert, que va recordar que tot i que el jutge acceptés el lliurament a Espanya podria interposar recurs.

Valtonyc, que es troba a Bèlgica des del juny, va ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys i mig de presó per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, una sentència posteriorment confirmada per la Sala Segona del Tribunal Suprem, i actualment hi ha una ordre nacional, europea i internacional de recerca i captura contra ell.