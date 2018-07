Valtonyc: "Confio en la justícia belga. Espero que entengui que només he fet cançons"

Valtonyc ha comparegut aquest dijous davant el jutge d'instrucció belga arran de l'euroordre dictada per l'Audiència Nacional i ha quedat en llibertat mentre la justícia belga decideix sobre la seva possible extradició, seguint la demanda de la justícia espanyola de fa sis setmanes.

Després de la compareixença al jutge, el raper s'ha deixat veure en públic per primera vegada des que va arribar a Bèlgica per oferir una roda de premsa en què ha explicat per què va marxar de Mallorca, i ha donat detalls de la seva vida a Gant, la ciutat de Flandes on ha fixat la residència.

Josep Miquel Arenas ha assegurat que "en cap moment" ha estat "amagat" sinó que es va posar a disposició de la justícia belga des que va arribar al país, i ha subratllat que confia que Bèlgica rebutgi l'euroordre. "Aquí la justícia ha demostrat amb els consellers que és justa i independent i que està de part de la racionalitat. I espero que [els jutges belgues] entenguin que només he fet cançons, que no he fet res més. Només cançons", ha dit. "Confio plenament en la justícia belga i la justícia europea", ha insistit.

Valtonyc ha adjuntat una fotografia de l'euroordre al seu compte de twitter.

Aquesta és una còpia de la meva Euroordre. Ja podeu veure la casella marcada, és el motiu pel qual me reclamen. La opció “Fer cançons” se veu que no hi era. #Espanya pic.twitter.com/VHGaXKYoMQ — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 5 de juliol de 2018

Treballa dissenyant pàgines web

Valtonyc ha explicat que viu a Gant, que treballa del que havia estudiat a Mallorca, d'informàtic i dissenyador de pàgines web, i que fa vida normal: "Des del tercer dia tinc feina, tinc casa i tinc telèfon mòbil". També ha destacat que la gent l'ha tractat molt bé i que els belgues se sorprenen que estigui condemnat a presó per les lletres de les seves cançons. "La penya flipa quan sap que soc un fugitiu".

Durant la roda de premsa, el raper ha denunciat "el retrocés democràtic" a l'Estat. " A Espanya hi ha gent a la presó per haver fet un referèndum. Això demostra que no soc un cas aïllat, que no és un atac a Valtonyc. No ens deixen cantar, no ens deixen escriure tuits ni votar com a poble", ha lamentat. I ha afegit que el seu delicte "és ser d’esquerres, és ser comunista, és ser independentista". "I a Espanya es veu que això no és legal", ha afegit.

Mesures cautelars

Després de comparèixer al jutge, el músic no ha estat enviat a la presó sinó que se n'ha decretat la llibertat i podrà circular lliurement per Bèlgica mentre un altre magistrat analitza i decideix si accepta l'euroordre. El jutge, amb tot, li ha imposat algunes mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir de Bèlgica i l'obligació de comunicar qualsevol canvi de domicili.

La notícia l'ha avançat per Twitter l'advocat Simon Bekaert, fill del lletrat belga de Valtonyc, Paul Bekaert. És el mateix advocat que va defensar Carles Puigdemont respecte al procés de l'euroordre a Bèlgica.

Hoy es un gran día.



España ya no juega en el mundial pero yo sigo en cuartos de final.



Rueda de prensa en Bruselas hoy a las 17h comentando el partido y las jugadas clave.



Roncero no llores. pic.twitter.com/P5ptiNbn0F — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 5 de juliol de 2018

Another day, another case. This morning #Valtònyc presented himself for the Belgian judge of instruction due to EU arrest-warrant Spain issued. Judge ruled no need to put him in police custody. Another judge will rule over the extradition later. Meanwhile free on Belgian soil. — Simon Bekaert (@Simonbekaert) 5 de juliol de 2018

Valtonyc va fugir de l'estat espanyol abans del 23 de maig, per evitar el seu ingrés a la presó, on havia d'entrar per complir una sentència de tres anys i mig per enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes (dos anys de presó), calúmnies i injúries greus a la Corona (un any) i amenaces contra Jorge Campos (sis mesos), el president d’Actúa Baleares.