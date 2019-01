Vargas Llosa abandona el PEN Internacional en resposta al manifest per la llibertat de Sànchez i Cuixart

L'escriptor peruà Mario Vargas Llosa ha abandonat aquest dimarts de manera "irrevocable" l'associació d'escriptors PEN Internacional, de la qual n'era fins ara el president emèrit, pel suport de l'organització a la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El PEN Internacional va denunciar dilluns que els càrrecs de sedició i rebel·lió contra els dos líders independentistes eren "desproporcionats" i va presentar un manifest internacional signat pels 148 PEN en 100 països del món i per socis com ara Erri de Luca o Colm Tóibín.

En resposta al posicionament del PEN, Vargas Llosa ha escrit aquest dimarts un article en què qualificava el PEN Català com un "òrgan militant independentista". Segons Vargas Llosa, el manifest del PEN està ple de "calúmnies i mentides contra el règim democràtic d'Espanya". "Que el PEN Internacional abandoni la seva tradicional neutralitat davant les lluites polítiques internes i, en aquest cas, doni el seu suport moral i institucional a un moviment racista i supremacista com el moviment independentista català, constitueix una traïció als estatus del PEN Internacional i cap escriptor genuïnament democràtic hauria d'emparar-ho", afirma l'escriptor.

"No només em sembla exagerat sinó que diu coses que no són certes i que em van molestar", ha declarat la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, en resposta a les afirmacions de Vargas Llosa. "Em sap greu que un escriptor de la seva talla deixi una entitat internacional com és el PEN. Nosaltres ens hem remès als nostres principis", ha assegurat.