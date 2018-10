El Vaticà es mobilitza per intentar trobar la mítica 'Nativitat' robada de Caravaggio

Les autoritats vaticanes han decidit mobilitzar-se per intentar trobar la 'Nativitat' de Caravaggio, que va ser robada a l'oratori de San Lorenzo a Palermo la nit del 17 d'octubre del 1969, suposadament per la màfia: han convocat una trobada per donar a conèixer les novetats del cas recollides a la Com¡ssió Parlamentària Antimàfia italiana del febrer, segons les quals, com van avançar diversos mitjans, es va apuntar que l'obra podria estar intacta en una col·lecció suïssa.

La 'Nativitat' està considerada com l'obra més buscada del món i és una de les deu incloses en la llista de delictes artístics de l'FBI. El robatori s'ha atribuït a la màfia. Durant un judici el 1966, un mafiós penedit, Francesco Marino Mannoia, va explicar que els lladres l'havien arrencat del marc tallant-lo amb una fulla d'afaitar i que li havien ocasionat greus desperfectes. També que després l'havien destruït. "Quan el comprador el va veure es va posar a plorar i vam decidir destruir-lo perquè era invendible", va dir aleshores.

Tot i així, les esperances de trobar aquesta obra mestra van ressorgir quan el sanguinari membre de la Cosa Nostra Giovanni Brusca va intentar negociar un millor tracte a la presó a canvi de revelar el parador del quadre. En un altre judici, el també mafiós Salvatore Cangemi va assegurar que la pintura no havia sigut destruïda i que l'exposa durant les reunions de la Cosa Nostra com a "símbol del seu poder".

La trobada vaticana es farà a la Sala Vasari del Palau de la Cancelleria del Vaticà pocs dies abans del 49è aniversari del robatori. L'objectiu és subratllar l'oposició de l'Església a les màfies i situar el quadre "al centre del debat internacional perquè pugui ser trobat" i donar suport a les institucions que estan "compromeses en la recerca". Hi participaran experts i autoritats com l'historiador Claudio Strinati, el filòsof Vittorio Alberti, l'expresidenta de la Comissió Parlamentària Antimàfia, Rosy Bindi, l'arquebisbe Silvano Tomasi i el comandant dels Carabinieri Fabrizio Parrulli.