Venècia estrenarà 'The other side of the wind', la pel·lícula inèdita d’Orson Welles

La Mostra de Cinema de Venècia estrenarà, fora de concurs, la pel·lícula inacabada d'Orson Welles, 'The other side of the wind', que el director va filmar entre el 1972 i el 1976 i que mai va acabar. La 75a edició de la cita cinematogràfica també comptarà amb els nous treballs dels germans Coen, el director francès Jacques Audiard, l'italià Luca Guadagnino i el grec Yorgos Lanthimos, entre d'altres, que competiran a la Mostra. Els germans Coen hi presentaran a la secció oficial el 'western' 'The ballad of Buster Scruggs', un projecte produït per Netflix que originalment havia de ser una sèrie. La Mostra de Venècia començarà el 29 d'agost i acollirà 21 pel·lícules que competiran pel Lleó d'Or, entre les quals hi ha 'The Sisters brothers', l'últim film d'Audiard.

Després de l'èxit de 'Call me by your name', Luca Guadagnino presentarà 'Suspiria', una adaptació del clàssic de terror de Dario Argento que protagonitzarà Dakota Johnson. Per la seva banda, Lanthimos participarà amb 'The favourite'. També seran presents a la mostra l'hongarès Laszlo Nemes, que competirà amb el seu nou llargmetratge, 'Sunset', i el mexicà Alfonso Cuarón, que estrenarà 'Roma', una de les pel·lícules més esperades. L'obertura de la Mostra anirà a càrrec de Damian Chazelle amb el film 'First man', que encapçala Ryan Gosling. La secció oficial també inclou obres de Mike Leigh Durata, Rick Averson, Olivier Assayas, Brady Corbet, Paul Greengrass i Jennifer Kent, entre d'altres.