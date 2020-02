Kiko Veneno, el Kanka, Maika Makovski, Mazoni, Clara Peya i Mi Capitán, nous convidats de l'Strenes de Girona

El festival Strenes ha presentat aquest divendres el cartell complet de la vuitena edició, que se celebrarà entre el 28 de març i el 3 de maig en diferents espais de Girona. Kiko Veneno, el Kanka, Maika Makovski, Tomeu Penya, Mazoni, Clara Peya, Mi Capitán i Obeses són alguns dels artistes que hi participaran i que s'afegeixen als ja anunciats pels organitzadors com Fangoria, Lee Ranaldo, la violoncel·lista Lori Goldston o les bandes catalanes Oques Grasses i Gertrudis. De fet, el festival ha registrat més entrades venudes que mai (gairebé 7.000) i presenta quatre concerts amb sold out: Sopa de Cabra, Miki Núñez, Blaumut i La Casa Azul.

Una de les novetats d'enguany és que no se celebrarà la festa major de l'Strenes, que oferia concerts i activitats gratuïtes durant un cap de setmana a la plaça Catalunya. El director del festival, Xavi Pascual, ha lamentat que aquest any no es pugui celebrar perquè els veïns d'un edifici s'han queixat: "No estem contents. Era una gran aposta del festival i l'any passat va anar millor que mai". Però segons ha indicat el regidor de cultura gironí, Carles Ribas, no es podien arriscar a rebre una demanda: "És igual si és un sol veí que es queixa o en són 40. Vam fer les proves de so i corríem el perill que ens poguessin denunciar al promotor o a l'Ajuntament i l'ordenança municipal preveu sancions de fins a 300.000 euros".

De fet, tant l'Ajuntament com els organitzadors han intentat buscar espais alternatius, com la Copa, però han al·legat que no es podien assumir els costos de redimensionar l'escenari. "Els concerts de la festa major eren gratuïts i sense recursos no podíem assumir el sobrecost que suposava fer-la a la Copa. I menys aquest any, que l'aportació de l'Ajuntament de Girona s'ha reduït un 15%", ha admès Pascual.

La Xefla i l'Strenes Delicatessen

No obstant això, el festival ha decidit, com a alternativa, oferir dues propostes noves: la Xefla de l'Strenes (un concert a La Mirona amb Oques Grasses, Gertrudis i Koers, el dissabte 18 d'abril) i, una setmana més tard, l'Strenes Delicatessen, que inclourà les actuacions de Mi Capitán, Mazoni, Carmen 113 i Jordi Serradell. A més, el festival manté una de les propostes marca de la casa: el concert sorpresa al teulat de l'oficina de Turisme de la Rambla, que es farà el 28 de març i en què, com és tradició, no es revelarà el nom del grup que hi actuarà fins a unes hores abans.

Completen la programació de la vuitena edició –una de les "més ambicioses", segons Pascual– Judit i Meritxell Neddermann (aquesta última presenta el seu primer treball), León Benavente, Glaucs, Suu, Pau Alabajos, Magalí Sare, Relat i David Busquets. Les entrades dels concerts que s'han presentat aquest matí es posaran a la venda a les vuit del vespre des de la pàgina web del festival.

Strenes compta amb un pressupost d'uns 500.000 euros, el 60% del qual prové de la venda d'entrades. La resta són aportacions de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat, a més de patrocinis i mecenes.