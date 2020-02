Dan Deacon, Nils Frahm, !!! (Chk Chk Chk) i Damien Jurado completen el cartell del Vida

El Vida Festival ha anunciat aquest dimarts els artistes que completen el cartell de la seva setena edició, que tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú del 2 al 4 de juliol. La programació incorpora propostes destacades del panorama indie: el pop electrònic i experimental de Dan Deacon, la màquina de bellugar malucs dels !!! (Chk Chk Chk), la cançó intimista de Damien Jurado i l'electrònica minimalista de Nils Frahm són els noms internacionals més destacats d'aquesta última tongada de confirmacions. Anteriorment, el festival ja havia confirmat les actuacions d'Angel Olsen, Destroyer, Devendra Banhart, Enric Montefusco, Manel, Mazoni, Belle & Sebastian, María José Llergo, Ferran Palau, Núria Graham, Cut Copy, Black Pumas i la performance de The New Raemon amb Paula Bonet, entre d'altres.

Pel Vida també passarà el músic anglès Baxter Dury per presentar el seu nou disc, The night chances. També el duet londinenc Franc Moody, que fa uns mesos van passar pel Secret Vida, l'edició de tardor del Vida. "Ningú els va fer cas, però el seu nou senzill és increïble. Ho petaran", ha assegurat Dani Poveda, director del festival. Al cartell, per cert, hi ha un espai ocupat per sis emoticones de cors: no és una banda de nom original, sinó un as a la màniga que es reserva l'organització. "De moment no podem anunciar el seu nom, però quan ho fem estem segurs que cridarà molt l'atenció de la gent", ha dit Poveda, misteriós.

El retorn de Súper Gegant

Pel que fa a la programació nacional, el festival ha afegit al cartell artistes emergents com Súper Gegant, que presentaran el seu segon disc, Una casa als aiguamolls; Hijos del Trueno, amb Vicente Leone i Daniel Granados (dos ex-Tarántula) i el duet Tarta Relena, format per dues noies que canten a cappella. El Vida també aposta pel rock dels madrilenys Biznaga i pel garage psicodèlic del gallec Sen Senra. Però la música per ballar de matinada la posaran, entre d'altres, Jungle DJs, Ladilla Rusa i Nick Murphy, que ha abandonat el seu antic àlies de Chet Faker. Per cert, Poveda confirma que Pat T. Smith no és l'autora de Horses sinó l'àlies d'un "anglès que està boig".

Amb el lema People vs. Units, que representa l'oposició del festival a "la massificació", el Vida vol tornar a reunir 10.000 persones cada jornada a l'espai natural de La Masia d'en Cabanyes. Tornaran a cobrar 2 euros per got reutilitzable i invertiran els diners obtinguts en accions per recuperar l'entorn del festival després dels concerts, una iniciativa que volen fer a través d'un "projecte inclusiu". També es tornaran a posar a disposició del públic cendrers ecològics, tot i que admeten que els últims anys van fer curt i se'n van esgotar les existències.

El suport de l'Ajuntament

Amb els "comptes sanejats" i "sense accionistes ni fons d'inversió", Poveda i el seu soci, Xavi Carbonell, valoren positivament la situació econòmica del festival, però reclamen més implicació a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. "No pot ser que passin els anys i l'aportació segueixi sent 18.000 euros –lamenta Poveda–. El Xavi i jo som de Vilanova i no volem marxar, però l'Ajuntament hauria de contribuir perquè el festival no acabi fugint a un altre lloc, sobretot perquè el Vida té un impacte econòmic d'1,5 milions d'euros a la ciutat". Carbonell afegeix que "no hi ha cap festival a Espanya que tingui menys suport de l'administració local". "No pot ser que amb el Faraday posessin 6.000 euros d'un pressupost de 150.000 i amb el Vida en posin 18.000 d'un pressupost de més d'un milió", diu Carbonell. "És com lluitar contra el cantó fosc de la Força", afegeix Poveda.