Videoclips de divendres: El Petit de Cal Eril, Rosalía i Estopa amb Amaral

La indústria musical ja fa temps que va identificar divendres com a dia de llançament de novetats. És el dia assenyalat per a l'estrena de cançons, la majoria de les vegades amb el videoclip corresponent. Entre les novetats d'aquest 4 de desembre hi ha la col·laboració de Rosalía amb The Weeknd.

Però també hi ha una altra col·laboració, la d'Estopa i Amaral, que fan plegats una versió de Despertar, una de les cançons que els germans Muñoz van incloure al disc Fuego.

Més novetats, en aquest cas una estrena absoluta: la cançó Com quan dormim, d'El Petit de Cal Eril. És tracta d'un tema nou enregistrat al setembre i que connecta amb la versió de Close to me de The Cure que l'Eril va publicar al principi de la pandèmia, en ple confinament. Segons Joan Pons, ànima del grup, "les dues cançons estan connectades per la son i els somnis, en una aproximació a l'inconscient". El Petit de Cal Eril oferirà aquest desembre les cinc últimes actuacions de la gira Energia fosca, que haurà superat els 60 concerts. Les actuacions seran a Terrassa (el dia 5 a la sala Fred Astaire), Girona (el 7 a l'Auditori), Barcelona (el 12, una doble sessió a la sala Barts compartit amb Ferran Palau), Valls (el 13 al Teatre Principal) i Lleida (el 18 al Cafè del Teatre). Com a epíleg final, el grup actuarà el 20 de febrer al Teatro Reina Victoria de Madrid.