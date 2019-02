Vinyet Panyella deixa la direcció del Museu Maricel i el Cau Ferrat

Els Museus de Sitges han anunciat aquest divendres en un comunicat que Vinyet Panyella, la directora del Museu de Maricel i el Cau Ferrat, es retira. Vinyet Panyella ha estat al capdavant dels centres durant set anys.

Vinyet Panyella, que a més de gestora cultural és l'autora de diversos reculls de poesia, va accedir a la direcció de tots dos espais quan estaven immersos en un polèmic procés de reforma arquitectònica. Els museus van reobrir les portes el 2014 i des de llavors han rebut més de 454.000 visitants, han aconseguit 56 obres noves i han organitzat 950 activitats culturals. Tant el Cau Ferrat com el Museu de Maricel van aconseguir al gener la distinció de Museus d'Interès Nacional per part de la Generalitat.

El discurs cultural que ha mantingut durant el seu mandat ha estat encaminat a difondre el patrimoni, fer-lo visible i actiu, i participar en les dinàmiques socioculturals de la ciutat i del país. Un dels casos va ser el de l'exposició de l'Any Ramon Casas, que es va celebrar al Museu de Maricel, en lloc de Barcelona, com és habitual en aquest tipus de commemoracions. L'exposició –que després va viatjar a Madrid i Palma– va rebre 38.000 visitants i va mostrar més d'un centenar d'obres de Casas i coetanis arribats d'una trentena de col·leccions, algunes d'internacionals.

Dues de les exposicions més rellevants també van passar per les seves mans. Són les dedicades a l'escultor Gustau Violet i la del Centenari de Maricel, al Museu de Maricel. Durant la seva direcció els espais han obtingut una sèrie d'ampliacions: la futura reforma del Palau de Maricel, la cessió de Can Falç, que acollirà un museu de la història marítima i agrícola de la ciutat, la millora del Museu Romàntic - Can Llopis i l'ampliació de la Fundació Stämp.