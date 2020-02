La Virgueria celebra el desè aniversari amb un 'thriller' distòpic a la Sala Beckett

La companyia teatral La Virgueria celebra el seu desè aniversari a la Sala Beckett amb l'estrena dijous del nou espectacle escrit per la dramaturga Helena Tornero, Demà. L'obra és un thriller distòpic sobre la "indigència emocional" en un món on totes les necessitats estan cobertes. En un futur gens llunyà, la trama desconstrueix la història d'amor de dos joves influïts per l'amistat amb uns autèntics gurus de les relacions socials i l'èxit personal batejats des de la companyia com uns Tinder Premium que ajuden a construir aquest món distòpic on tot sembla anar bé i on l'amor romàntic més "normatiu" s'imposa.

L'espectacle ha estat creat en residència a la Sala Beckett. Aleix Fauró, director de la companyia, ha explicat aquest dimarts a l'ACN que volien encarregar a Helena Tornero un text sobre "la indigència" en general, i que va ser la mateixa dramaturga la que va plantejar que això no era "un tema" en si, sinó "el resultat de moltes coses" i els va demanar que exploressin des de la companyia què significava aquest concepte, fins que van arribar a la idea de la indigència emocional. "Feia temps que volíem treballar amb ella perquè ens agraden molt les temàtiques que tracta i com les tracta. Suposava un repte a l'hora de posar en escena una obra amb una textualitat diferent de la que solem treballar", ha explicat Fauró.

Isis Martín i Guillem Gefaell protagonitzen la proposta de Tornero, una història d'amor narrada de manera inversa. "Va plantejant coses, una història d'amor que amaga moltes coses en un futur distòpic on –en aquest racó del món– no hi ha contaminació, no hi ha gent dormint al carrer, la gent somriu, etc. Però de seguida intuïm que hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar, que no és natural, que no ens agrada", ha avançat el director de la companyia.

La crítica a l'amor romàntic, a la capacitat de "manipulació" que ofereixen les xarxes socials i al relativisme moral planen sobre Demà, un títol amb el qual la companyia pretén parlar d'un futur que no veu gens llunyà. És aquest component de crítica social el que, segons el director de la Sala Beckett, Toni Casares, distingeix les propostes escèniques de La Virgueria. I el que fa que el teatre s'hi senti tan pròxim.

Casares ha celebrat que la companyia celebri el desè aniversari sent el grup resident del teatre aquesta temporada, una condició que, a banda de permetre-li treballar i estrenar aquesta obra, també la converteix en partícip del consell de programació de la temporada vinent i més vincles amb la Beckett. "Hi ha molts elements en comú entre La Virgueria i les línies d'interessos de la Beckett. És una companyia que es planteja el teatre contemporani amb una visió molt global del que és la creació, fan literatura dramàtica però com un tot en què la multidisciplinarietat és un territori a explorar que els interessa", ha explicat Casares.