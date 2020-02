La Virreina fa 40 anys amb Susan Sontag, Barbara Hammer, Pedro Costa i Helios Gómez

La Virreina Centre de la Imatge arriba enguany als 40 anys com “una institució consolidada", com diu el tinent d’alcaldia Joan Subirats, i amb una programació en els últims anys “molt significativa, molt pròpia i amb una identitat molt diferent d’altres entitats de la ciutat”. Precisament, La Virreina s’ha convertit d’història en la institució de Barcelona més antiga dedicada a l’art contemporani i, tot i així, comença l’any amb una novetat important: quatre espais encarats a la Rambla que fins ara eren sales de reunions s’han convertit en sales d’exposicions visibles des del carrer, i l’activitat que acollien s’ha traslladat als espais de la part posterior del palau on fins ara s’hi feien exposicions.

Però les novetats més sucoses del centre arribaran amb el desplegament de la programació que ha dissenyat Valentín Roma, composta per 12 exposicions, una trentena de programes públics i sis noves publicacions. Entre els plats forts hi ha una exposició sobre el llibre de Susan Sontag Sobre la fotografia, una altra del cineasta portuguès Pedro Costa, i la reproducció a escala real i facsímil de la capella gitana que el pintor Helios Gómez va fer a la presó Model quan va estar-hi reclòs el 1950. També hi haurà una mostra amb la producció recent de Daniel G. Andújar (14 de març - 31 de maig). “En els últims anys La Virreina ha aconseguit atraure col·lectius, institucions i agents molt diferents i amb formats diferents”, diu Subirats.

651x366 'Belfort 1988', de Manolo Laguillo / MANOLO LAGUILLO/LA VIRREINA 'Belfort 1988', de Manolo Laguillo / MANOLO LAGUILLO/LA VIRREINA



Nous relats per als artistes

Valentín Roma ha volgut fer una programació que sintetitzi la feina feta els últims anys i reforci les línies de treball, sovint centrada en artistes que no tenen un relat historiogràfic, i si el tenen no està actualitzat. L’exposició a partir de Sobre la fotografia reflectirà com amb aquest llibre Susan Sontag es va apoderar de la narració sobre les imatges per damunt dels textos acadèmics. “Quan Susan Sontag treballava en el llibre, saltava d’una cosa a una altra. La seva lògica de treball amb les imatges s’acosta molt a la relació que podem tenir avui amb les imatges, des de les recerques a internet fins a les lògiques curatorials d’associació”, diu Roma.

La programació està dividida en tres grups, un dels quals està dedicat a Sontag. Dels altres dos, en un hi ha la primera gran exposició a l’Estat de la cineasta experimental nord-americana Barbara Hammer (1939-2019), pionera del cinema queer i lèsbic (14 de març - 27 de setembre). “És una exposició important, del nivell del MoMA i la Tate”, diu Roma. Com que hi haurà moltes hores de cinema, l’exposició durarà més del que és habitual.

També hi haurà la primera gran exposició del cineasta portuguès Pedro Costa (14 d’octubre - 24 de gener del 2021), concebuda per ell mateix, amb l’artista Javier Codesal com a comissari. “Serà una macroinstal·lació de so amb peces inèdites, i produirem un petit treball de Pedro Costa. Això és molt important per a un centre com La Virreina”, explica Roma. Pel que fa a l’exposició d’Helios Gómez (14 d’octubre - 24 de gener del 2021), titulada Dies d’ira, Roma reclama una relectura dels discursos historiogràfics per anar més enllà de l’etiqueta de gitano i per posar de relleu “el nivell de presència en l’avantguarda internacional”. “Farem un projecte que sobrepassa una exposició i que entra en qüestions patrimonials de la ciutat o del país, que és reconstruir la capella en facsímil”, diu el director. Per últim, en aquesta línia hi haurà una mostra del treball artístic poc conegut del teòric Boris Groys, titulada Thinking in loop (14 d’octubre - 24 de gener del 2021).

651x366 'Cavalo Dinheiro', de Pedro Costa / PEDRO COSTA/LA VIRREINA 'Cavalo Dinheiro', de Pedro Costa / PEDRO COSTA/LA VIRREINA

La revisió de quatre generacions de fotògrafs catalans des dels anys 70 centrarà una altra de les línies expositives: es podrà veure El bar de la senyora Olvido, el reportatge que Rafel Bernis va fer durant un any del local del carrer Marquès de Barberà amb Sant Ramon (14 de març - 31 de maig). “No era un bar de pedigrí setantero, sinó entre el bar de poble i el de ciutat dormitori, on la gent va a beure i socialitzar-se”, diu Roma. Una altra d’aquestes mostres estarà dedicada a Manolo Laguillo, de qui es podran veure els reportatges urbans internacionals poc coneguts (20 de juny - 27 de setembre).

La protagonista de la tercera exposició serà Anna Oswaldo Cruz, que presentarà el seu qui és qui personal de la cultura barcelonina de finals dels anys 90 amb una nova sèrie de retrats que farà expressament per a la mostra. “Va fer uns reportatges d’editors, artistes i gent de teatre que vistos avui constitueixen una esfera pública o una contraesfera de la gent que podia estar generant cultura des de posicions molt diverses –explica Roma–. La incògnita és qui està generant cultura des d’uns altres llocs, i quins canvis apareixen. Un canvi evident és que aleshores eren tot homes”.

Finalment, la fotògrafa Tanit Plana presentarà un projecte sobre l'adolescència pensat específicament per als nous espais de La Virreina (18 de setembre - 10 de gener del 2021). El pressupost del centre per al 2020 serà de 970.000 euros, la meitat dels quals estaran dedicats a les exposicions i activitats.