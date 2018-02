“Volem potenciar el paper de les dones en la màgia”

El Festival Internacional de Màgia de Badalona Memorial Li-Chang celebra enguany la majoria d’edat amb més de 35 activitats i una seixantena de mags. L’esdeveniment s’ha consolidat com a festival de referència a tot l’Estat amb el mag Enric Magoo al capdavant de la direcció artística. L’edició d’aquest any, que comença aquest dissabte i s’acabarà el 13 de març, vol “potenciar especialment el paper de les dones en la màgia”, segons explica el director artístic. “La màgia és dels dos sexes i tots dos són absolutament iguals”, ressalta. De fet, la menció honorífica d’enguany s’atorga a una dona, la catalana Teia Moner, que va introduir la màgia als seus espectacles de titelles.

La II Trobada de Mags de Catalunya, que obre aquest dissabte el festival al Centre Comercial Màgic, aplegarà una vintena de mags procedents de tot el territori. Els espectacles programats als teatres Principal, Zorrilla i Blas Infante començaran el 10 de febrer amb la tercera edició del cicle Màgia i humor, protagonitzat per un xou en format de “cabaret canalla” amb l’humorista Pepe Viyuela i els mags còmics José Luis Rubiales i Morrison El Magnífico.

El Mag Txema portarà l’espectacle de màgia visual Tea Team el 18 de febrer. El relleu l’agafarà la Gala Internacional de Màgia, que se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de febrer. Els convidats són el mentalista belga Aaron Crow, el mag rus Ivan Netxeporenka -guanyador del Grand Prix del campionat mundial de màgia- i el mag còmic francès Mikael Szanyiel, entre d’altres. “A les gales intentem combinar màgia moderna, atrevida i transgressora amb números més clàssics”, explica Magoo. La gala, presentada pel còmic Alberto de Figueiredo, lliurarà el 25 de febrer el premi Li-Chang al mag que obtingui més reconeixement del públic després de la seva actuació.

Solidaritat i activitats gratuïtes

El festival continuarà el 4 de març amb la gala solidària, en què actuaran cinc joves promeses de la màgia. La vetllada servirà per recaptar fons per al projecte Solidarmàgia encapçalat pel Mag Nani, que trasllada la màgia a les regions més desfavorides del món. D’altra banda, el festival proposa actuacions gratuïtes a les biblioteques i centres culturals de tot Badalona, com per exemple el taller per als nens que volen ser mags, el col·loqui i tast de màgia Realitat o ficció? amb l’escriptor Rubèn Montañá, Enric Magoo i el mag Fèlix Brunet, i el taller per a professors i educadors Màgia i il·lusionisme. En aquestes activitats hi participarà la maga Joana Andreu, filla del reconegut Màgic Andreu.

A més a més, el festival col·labora en diferents actes relacionats que s’organitzen a Badalona pel festival, com ara el tradicional Sopar Màgic.