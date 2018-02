“Volem programar com més dones millor”

La sisena edició del CurtCircuit, que comença el 16 de febrer i s’acabarà al desembre, confirma de moment més de 40 actuacions a tot el territori català. El cicle de música és una iniciativa que recorre tot Catalunya a través dels locals de l’Associació de Sales de Concert de Catalunya (Asacc). “Són sales que creuen en la promoció de grups emergents”, explica la gerent d’Asacc, Carmen Zapata. L’objectiu és facilitar concerts a grups que necessiten l’ajuda de la promoció que emmarca un cicle anual, promocionar principalment l’escena local i garantir les condicions més favorables i professionals. El festival itinerant vol aportar-hi el seu granet de sorra i respondre a les necessitats dels tres protagonistes del cicle: les sales de concerts, les bandes novelles i els grups consolidats.

El cicle té previst confirmar més concerts en els pròxims dies i arribar a les xifres de l’edició passada, amb més de 80 actuacions en 40 concerts que es van dur a terme en 25 sales d’11 municipis. “És un projecte viu, anem fent i anem programant”, explica Zapata. Alhora, el CurtCircuit pretén “programar com més dones millor”. Així, en la cinquena edició va aconseguir el 41% de presència femenina, i enguany espera que “el festival continuï mantenint aquesta xifra de dones”.

Mayte Martín per començar

Segons la gerent d’Asacc, el CurtCircuit “presenta propostes que comercialment no serien viables però en les quals el festival inverteix per fer-les arribar a un públic minoritari”. El cicle s’inaugurarà a la sala Apolo de Barcelona amb un concert de la cantaora Mayte Martín, que interpretarà per última vegada el seu projecte Al cantar a Manuel, en què posa música als poemes del poeta malagueny Manuel Alcántara. Vindrà acompanyada per la jove cantant i pianista Claudia Bardagí. Dani Flaco, que també actuarà durant el mes de febrer, presentarà el seu disc Verbenas y fiestas menores acompanyat del grup Exili a Elba.

A principis de març Sigmund Wilde portarà el seu nou treball, titulat The day David Bowie died, un clar homenatge a l’artista que considera el seu màxim referent. Estarà acompanyat de SERCH, que presentaran Bastard. Itaca Band actuarà en tres ocasions al cicle: en les dues primeres dates del març els acompanyarà la banda lleidatana Koers, a Vic i a l’Hospitalet de Llobregat; a la tercera cita de la sala La Mirona, el grup acompanyant encara s’ha de confirmar. La banda femenina d’ indie rock Agoraphobia presentarà Incoming noise, i faran doble cartell amb Rombo. El cicle inclou també una doble cita amb El Petit de Cal Eril, acompanyat de Jordi Lanuza en el primer concert i de Ferran Palau en el segon.

L’abril començarà amb el concert de Santo Machango acompanyat de Cornopios. Seguirà amb el doble concert de Che Sudaka amb Pachawa Sound. El grup de folk Roba Estesa, que actuarà a la sala Salamandra el 19 d’abril, presentarà el disc Descalces amb un grup que encara s’ha de confirmar. I Els Amics de les Arts faran tres concerts amb Intana, Lakaste i el Senyor Oca com a grups apadrinats.

Com a novetat d’enguany, al maig el CurtCircuit presentarà la proposta ClubCircuit, un cicle especial per un tipus de sales més petites. “De totes les sales que formen part de l’associació, n’hi ha 35 que no arriben a les 150 persones de capacitat”, explica Carmen Zapata.

El festival itinerant, que cada any rep subvencions de la Generalitat (31.000 euros el 2017) i de l’Ajuntament de Barcelona (14.000 euros), enguany no s’ha vist afectat per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya, però Zapata sí que reconeix que tot va més lent.