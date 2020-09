Vox recorrerà la llei de memòria: "Volen guanyar amb una llei el que van perdre al camp de batalla"

A la nova llei de memòria democràtica li queda un llarg recorregut. El consell de ministres va presentar l'avantprojecte aquest dimarts, però encara s'ha de sotmetre a consulta del Consell d'Estat i no es preveu que es presenti al Congrés de Diputats fins a l'any vinent. Tanmateix, Vox ja ha anunciat que la combatrà i que la recorrerà. La secretària general de Vox al Congrés de Diputats, Macarena Olona, ha dit aquest dijous que la recorreran perquè "vulnera drets fonamentals, com la llibertat d'expressió, d'associació i ideològica". Un dels aspectes de la nova llei és que obligarà a retirar de l'espai públic qualsevol simbologia franquista i no es permetran actes que exaltin la dictadura. Tampoc es donaran diners públics ni es permetrà que existeixin fundacions públiques que exaltin la dictadura. Una altra novetat són sancions de fins a 150.000 euros per delictes com la profanació de fosses o el trasllat de víctimes de la dictadura sense el permís dels familiars.

Una auditoria de l'espoli franquista i cinc claus més de la nova llei de memòria espanyola

En una entrevista a esRadio, Olona ha criticat durament la nova llei, que, sobretot, vol defensar el dret a la memòria i de les víctimes: "Pretenen reescriure la història que els meus avantpassats van tancar amb ferides sagnants amb molta dignitat i sacrifici", ha dit. I ha detallat que l'avantprojecte vulnera "la jurisdicció exclusiva que garanteix l'article 117 de la Constitució i que estableix que perquè es reconeguin els drets a les víctimes s'ha de publicar un victimari". De fet, un dels projectes de la nova llei és publicar un cens de víctimes. El recurs, segons Olona, es presentarà una vegada la llei sigui aprovada al Congrés de Diputats.

La diputada del partit d'ultradreta ha criticat també que es vulguin declarar nuls els judicis franquistes i les condemnes que va imposar la dictadura. La portaveu de Vox ha assegurat que la nova Fiscalia de Memòria no serà objectiva: "Estarà al servei del govern, que vol derogar la llei d'amnistia i fer trontollar la legitimitat de la Constitució". Tanmateix, l'avantprojecte no preveu la derogació de la llei d'amnistia, un aspecte que ha estat criticat per les formacions d'esquerra.

La nova llei de memòria espanyola arriba després que diferents organismes internacionals alertessin l'estat espanyol sobre els dèficits de la llei del 2007 a l'hora de fer front a les greus violacions de drets humans que es van cometre durant la Guerra Civil Espanyola. La nova llei ha de substituir la que va aprovar l'octubre del 2007 el govern de Zapatero.